Сигналы о нападении на детей-квадроберов в Новосибирске проверит полиция

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В анонимных новосибирских чатах ранее распространились сообщения с объявлением «охоты» на детей-квадроберов. Неизвестные даже предлагали стрелять в несовершеннолетних с хвостами и в масках животных. Правда, в качестве оружия предлагали использовать водные пистолеты.
Таки призывы заметили родители детей с необычным увлечением. Об этом они рассказали в соцсетях и в том числе обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов пока не видят угрозы в подобных сообщениях, однако следят за развитием событий.
«08.06.2024 года в МО МВД России „Новосибирский“ зарегистрирован факт, выявленный в ходе мониторинга средств массовой информации, по указанной в запросе теме. По данному факту проводится проверка, при этом, заявления в отдел полиции по факту травмы несовершеннолетних не поступали», — рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Также в полиции сообщили о том, что ежегодно в летний период проводятся рейды по профилактике детской преступности. Больше всего контролируются места скопления несовершеннолетних — парки и скверы, торговые центры. Проблемных подростков впоследствии ставят на учет, с ними работают специалисты, инспекторы ПДН.