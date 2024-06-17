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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Дети носятмаски животных и ходят на четвереньках

Сигналы о нападении на детей-квадроберов в Новосибирске проверит полиция

17 июня 2024, 13:02
Фото: соцсети
Дети носятмаски животных и ходят на четвереньках
Полиция проверяет информацию об «охоте» на детей-квадроберов — ранее анонимные пользователи сети предложили стрелять в несовершеннолетних с необычным увлечением.

В анонимных новосибирских чатах ранее распространились сообщения с объявлением «охоты» на детей-квадроберов. Неизвестные даже предлагали стрелять в несовершеннолетних с хвостами и в масках животных. Правда, в качестве оружия предлагали использовать водные пистолеты.

Таки призывы заметили родители детей с необычным увлечением. Об этом они рассказали в соцсетях и в том числе обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов пока не видят угрозы в подобных сообщениях, однако следят за развитием событий.

«08.06.2024 года в МО МВД России „Новосибирский“ зарегистрирован факт, выявленный в ходе мониторинга средств массовой информации, по указанной в запросе теме. По данному факту проводится проверка, при этом, заявления в отдел полиции по факту травмы несовершеннолетних не поступали», — рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Также в полиции сообщили о том, что ежегодно в летний период проводятся рейды по профилактике детской преступности. Больше всего контролируются места скопления несовершеннолетних — парки и скверы, торговые центры. Проблемных подростков впоследствии ставят на учет, с ними работают специалисты, инспекторы ПДН.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Полиция#МВД#Квадробинг
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