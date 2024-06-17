Сколько денег за детей можно получить в СФР, рассказали новосибирским мужчинам

В отделении Социального фонда по Новосибирской области напомнили, что отцы, так же как и матери, могут оформить несколько пособий и выплат на детей. Сейчас в регионе около 15 тысяч мужчин получают деньги по линии СФР, рассказали в пресс-службе ведомства.