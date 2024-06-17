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Published Сегодня, 04:12

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Updated Сегодня, 04:14

Сколько денег за детей можно получить в СФР, рассказали новосибирским мужчинам

Сколько денег за детей можно получить в СФР, рассказали новосибирским мужчинам

17 июня 2024, 04:12
Фото: 1MI
В Социальном фонде по Новосибирской области напомнили, что отцы могут оформить выплаты и пособия на несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба ведомства.

В отделении Социального фонда по Новосибирской области напомнили, что отцы, так же как и матери, могут оформить несколько пособий и выплат на детей. Сейчас в регионе около 15 тысяч мужчин получают деньги по линии СФР, рассказали в пресс-службе ведомства.

Например, в настоящий момент мужчина может оформить на себя разовую выплату, получаемую после появления ребенка и единое пособие на ребенка, не достигшего 17-летнего возраста.

Возможно также получение пособий на ребенка до полутора лет или на ребенка с первой группой инвалидности, либо инвалида с детства. Эти выплаты приходят каждый месяц. А в связи с необходимостью воспитывать ребенка-инвалида, его отец имеет право выйти на пенсию досрочно.

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Пожилые отцы также имеют право на прибавку к пенсии, если у них на иждивении есть ребенок.

В случае, если мужчина по каким-то причинам оказался единственным родителем ребенка, то материнский капитал может быть оформлен на него.

За уточнением подробностей нужно обратиться в отделение Социального фонда России по Новосибирской области.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Пособия#Пенсия#Выплаты и пособия
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