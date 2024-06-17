Составлен рейтинг самых аварийных улиц в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Чаще всего аварии происходят на улице Большевистская, на ней в 2023 году зафиксировано 302 страховых случая в рамках полиса ОСАГО, следом идут улицы Кирова (246), Ватутина (170), Немировича-Данченко (115) и проспект Дзержинского (81).
Названы и места, где чаще всего орудуют так называемы «автоподставщики». ДТП с признаками страхового мошенничества сконцентрированы на пересечении улиц Советская и Октябрьская, Чаплыгина и Урицкого, Титова и Станиславского, Бронного переулка и улицы Саввы Кожевникова.
Самыми спокойными с точки зрения количества ДТП считаются улицы Мира, Новосибирская, Объединения, Крылова и Красный проспект.
«Чаще всего аварии происходят из-за невнимательности и спешки водителей, а также из-за дорожных работ», — сообщили в сибирском региональном центре компании «Ингосстрах».
Всего было проанализировано более 1000 страховых случаев по договорам ОСАГО за 2023 год, добавили в страховой компании.