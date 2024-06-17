Составлен рейтинг самых аварийных улиц в Новосибирске

Названы и места, где чаще всего орудуют так называемы «автоподставщики». ДТП с признаками страхового мошенничества сконцентрированы на пересечении улиц Советская и Октябрьская, Чаплыгина и Урицкого, Титова и Станиславского, Бронного переулка и улицы Саввы Кожевникова.