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Составлен рейтинг самых аварийных улиц в Новосибирске

Составлен рейтинг самых аварийных улиц в Новосибирске

17 июня 2024, 08:09
Фото: управление ГАИ по Новосибирской области
Максимальная концентрация ДТП отмечена в Октябрьском, Ленинском и Дзержинском районах города, сообщают автостраховщики.

Чаще всего аварии происходят на улице Большевистская, на ней в 2023 году зафиксировано 302 страховых случая в рамках полиса ОСАГО, следом идут улицы Кирова (246), Ватутина (170), Немировича-Данченко (115) и проспект Дзержинского (81).

Названы и места, где чаще всего орудуют так называемы «автоподставщики». ДТП с признаками страхового мошенничества сконцентрированы на пересечении улиц Советская и Октябрьская, Чаплыгина и Урицкого, Титова и Станиславского, Бронного переулка и улицы Саввы Кожевникова.

Самыми спокойными с точки зрения количества ДТП считаются улицы Мира, Новосибирская, Объединения, Крылова и Красный проспект.

«Чаще всего аварии происходят из-за невнимательности и спешки водителей, а также из-за дорожных работ», — сообщили в сибирском региональном центре компании «Ингосстрах».

Всего было проанализировано более 1000 страховых случаев по договорам ОСАГО за 2023 год, добавили в страховой компании.

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#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Статистика#ОСАГО
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