Трех подростков покалечил юный водитель без прав в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
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Updated Сегодня, 05:20
Авария случилась 16 июня около 22:30 на светофоре в районе дома № 266/4 в Дзержинском районе. ВАЗ-2106 шел от улицы Кошурникова. Сначала авто врезалось в Daewoo Gentra, после чего тот отлетел в Honda Torneo.
Пострадали четверо человек, все находились в «Жигулях». Это сам водитель, 16-летняя и 18-летняя девушки, а также 17-летний парень. Все находятся в больнице.
Как установили в ГАИ, водитель ВАЗа был без прав, штраф за нарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей.
На выходных в Новосибирске произошло очередное происшествие с участием водного транспорта. Компания из трех человек каталась по Обскому морю на катамаране, но он перевернулся.