Трех подростков покалечил юный водитель без прав в Новосибирске

Авария случилась 16 июня около 22:30 на светофоре в районе дома № 266/4 в Дзержинском районе. ВАЗ-2106 шел от улицы Кошурникова. Сначала авто врезалось в Daewoo Gentra, после чего тот отлетел в Honda Torneo.