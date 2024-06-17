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Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Трех подростков покалечил юный водитель без прав в Новосибирске

Трех подростков покалечил юный водитель без прав в Новосибирске

17 июня 2024, 05:18
Фото: отдел пропаганды ГАИ по Новосибирску
22-летний парень решил покататься на «Жигулях», прихватив с собой трех подростков, но что-то пошло не так, и на улице Бориса Богаткова отечественное авто устроило массовое ДТП, рассказали в отделе пропаганды ГАИ по Новосибирску.

Авария случилась 16 июня около 22:30 на светофоре в районе дома № 266/4 в Дзержинском районе. ВАЗ-2106 шел от улицы Кошурникова. Сначала авто врезалось в Daewoo Gentra, после чего тот отлетел в Honda Torneo.

Пострадали четверо человек, все находились в «Жигулях». Это сам водитель, 16-летняя и 18-летняя девушки, а также 17-летний парень. Все находятся в больнице.

Как установили в ГАИ, водитель ВАЗа был без прав, штраф за нарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

Фото: отдел пропаганды ГАИ по Новосибирску

На выходных в Новосибирске произошло очередное происшествие с участием водного транспорта. Компания из трех человек каталась по Обскому морю на катамаране, но он перевернулся.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Подростки#Пострадавшие
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