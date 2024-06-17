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Published Сегодня, 03:19

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Updated Сегодня, 03:21

Три человека перевернулись на катамаране на Новосибирском водохранилище

Три человека перевернулись на катамаране на Новосибирском водохранилище

17 июня 2024, 03:19
Фото: МАСС
Вечером 17 июня в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе катамаран перевернулся во время катания, рассказали спасатели МАСС.

Инцидент произошел около 18 часов. На борту катамарана в тот момент находились три человека, все взрослые. Это двое 52-летних мужчин и 47-летняя женщина. Спасатели увидели опрокидывание судна с вышки, и незамедлительно выдвинулись на помощь. Всех троих доставили из воды и доставили на берег. Со спасенными проведи профилактические беседы, с ними всё в порядке.

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14 июня в новосибирском водоеме утонула девушка, несколькими днями ранее с купания не вернулся 17-летний подросток.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Обское море#Вода#МАСС#Река Обь
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