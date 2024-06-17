Три человека перевернулись на катамаране на Новосибирском водохранилище

Инцидент произошел около 18 часов. На борту катамарана в тот момент находились три человека, все взрослые. Это двое 52-летних мужчин и 47-летняя женщина. Спасатели увидели опрокидывание судна с вышки, и незамедлительно выдвинулись на помощь. Всех троих доставили из воды и доставили на берег. Со спасенными проведи профилактические беседы, с ними всё в порядке.