Три человека перевернулись на катамаране на Новосибирском водохранилище

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
Инцидент произошел около 18 часов. На борту катамарана в тот момент находились три человека, все взрослые. Это двое 52-летних мужчин и 47-летняя женщина. Спасатели увидели опрокидывание судна с вышки, и незамедлительно выдвинулись на помощь. Всех троих доставили из воды и доставили на берег. Со спасенными проведи профилактические беседы, с ними всё в порядке.
14 июня в новосибирском водоеме утонула девушка, несколькими днями ранее с купания не вернулся 17-летний подросток.