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Уровень импортозамещения посевного материала достиг 75% в Новосибирской области

Уровень импортозамещения посевного материала достиг 75% в Новосибирской области

17 июня 2024, 07:33
Фото: правительство Новосибирской области
В Новосибирской области аграрии на три четверти смогли заменить импортный семенной материал в посевную кампанию 2024 года, заявил исполняющий обязанности главы министерства сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

В Новосибирской области импортозамещение семенного материала достигло 75%, заявил и. о. министра сельского хозяйства региона Андрей Шинделов. В понедельник, 17 июня, губернатор провёл оперативное совещание в правительстве региона.

В нынешнюю посевную кампанию новосибирские аграрии сделали упор на семена отечественной селекции. Если в марте в наличии было лишь 40% отечественных семян, то к началу сева эта цифра составила 75%. Особенно хорошо себя в сибирских условиях показывает краснодарский семенной материал.

В 2024 году на посевную кампанию в Новосибирской области потрачено 17,4 миллиарда рублей, уточнил Шинделов.

Андрей Травников поручил руководству министерства сельского хозяйства региона внимательно контролировать до самого конца завершение посевной кампании и выполнение всех других агротехнических мероприятий.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Сельское хозяйство#Импортозамещение#Семена#Посевной материал#Отечественная селекция
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