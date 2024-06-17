Уровень импортозамещения посевного материала достиг 75% в Новосибирской области

В нынешнюю посевную кампанию новосибирские аграрии сделали упор на семена отечественной селекции. Если в марте в наличии было лишь 40% отечественных семян, то к началу сева эта цифра составила 75%. Особенно хорошо себя в сибирских условиях показывает краснодарский семенной материал.