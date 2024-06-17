Уровень импортозамещения посевного материала достиг 75% в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В Новосибирской области импортозамещение семенного материала достигло 75%, заявил и. о. министра сельского хозяйства региона Андрей Шинделов. В понедельник, 17 июня, губернатор провёл оперативное совещание в правительстве региона.
В нынешнюю посевную кампанию новосибирские аграрии сделали упор на семена отечественной селекции. Если в марте в наличии было лишь 40% отечественных семян, то к началу сева эта цифра составила 75%. Особенно хорошо себя в сибирских условиях показывает краснодарский семенной материал.
В 2024 году на посевную кампанию в Новосибирской области потрачено 17,4 миллиарда рублей, уточнил Шинделов.
Андрей Травников поручил руководству министерства сельского хозяйства региона внимательно контролировать до самого конца завершение посевной кампании и выполнение всех других агротехнических мероприятий.