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Вагон развернуло поперек рельсов при очередном ЧП с трамваем в Новосибирске

Вагон развернуло поперек рельсов при очередном ЧП с трамваем в Новосибирске

17 июня 2024, 05:17
Фото: соцсети
В Заельцовском районе Новосибирска трамвай развернуло поперек рельсов, движение трамваев по улице Дуси Ковальчук остановлено, сообщили очевидцы.

В Заельцовском районе Новосибирска в понедельник, 17 июня, ехавший по маршруту № 14 трамвай по пока невыясненной причине развернуло поперек рельсов. О происшествии напротив дома № 183а на улице Дуси Ковальчук сообщили подписчики группы ВК «АСТ-54».

За последнее время это далеко не первый инцидент с трамваем в столице Сибири. Напомним, 9 июня с рельсов сошел трамвай № 15, двигавшийся по улице Сибиряков-Гвардейцев.

Фото: 2ГИС

По данным сервиса 2ГИС, сейчас трамвайное движение по улице Дуси Ковальчук прекращено в обе стороны от Дома национальных культур на Владимировской улице и до пересечения с Танковой. На этом же отрезке собрался и продолжает увеличиваться затор из автомобилей.

В Госавтоинспекции данный дорожный инцидент пока не прокомментировали, о пострадавших не сообщается.

Под сообщением в паблике его подписчики однотипно шутят, что вагон попытался развернуться, но рельсы это сделать не позволили.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Трамвай#Заельцовский район#Дуси Ковальчук
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