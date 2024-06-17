Вагон развернуло поперек рельсов при очередном ЧП с трамваем в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:19
В Заельцовском районе Новосибирска в понедельник, 17 июня, ехавший по маршруту № 14 трамвай по пока невыясненной причине развернуло поперек рельсов. О происшествии напротив дома № 183а на улице Дуси Ковальчук сообщили подписчики группы ВК «АСТ-54».
За последнее время это далеко не первый инцидент с трамваем в столице Сибири. Напомним, 9 июня с рельсов сошел трамвай № 15, двигавшийся по улице Сибиряков-Гвардейцев.
По данным сервиса 2ГИС, сейчас трамвайное движение по улице Дуси Ковальчук прекращено в обе стороны от Дома национальных культур на Владимировской улице и до пересечения с Танковой. На этом же отрезке собрался и продолжает увеличиваться затор из автомобилей.
В Госавтоинспекции данный дорожный инцидент пока не прокомментировали, о пострадавших не сообщается.
Под сообщением в паблике его подписчики однотипно шутят, что вагон попытался развернуться, но рельсы это сделать не позволили.