Вагон развернуло поперек рельсов при очередном ЧП с трамваем в Новосибирске

По данным сервиса 2ГИС, сейчас трамвайное движение по улице Дуси Ковальчук прекращено в обе стороны от Дома национальных культур на Владимировской улице и до пересечения с Танковой. На этом же отрезке собрался и продолжает увеличиваться затор из автомобилей.