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Published Сегодня, 04:08

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Updated Сегодня, 04:10

Вот щука какая! Новосибирские рыбаки хвастаются уловом

Вот щука какая! Новосибирские рыбаки хвастаются уловом

17 июня 2024, 04:08
Фото: соцсети
Жители Новосибирска и окрестностей делятся в соцсетях фотографиями своих рыбацких трофеев, добытых в минувшие выходные.

Вот таких карасей принесла Александру Романюку визит на реку Каргат. В качестве наживки Александр использовал кукурузу, но с утра рыба неплохо клевала и на червя. Рыбак поделился хитростями в группе ВК «Рыбалка в Новосибирске».

Коллеги-рыбаки безуспешно пытались выведать у Александра точное место рыбалки, но он лишь намекнул. что это где-то в районе озера Аткуль.

Денис Сизиков в субботу решил порыбачить на безымянном пруду возле деревни Сенчанка — это в Ордынском районе.

«Сразу же начались мощные поклевки: это оказался гольян, я ловил его только в детстве и то очень маленькие единичные экземпляры. А тут прям толстенькие, упитанные», — удивляется рыбак.

Денис вспомнил, что когда он был маленький, бабушка просто клала гольянов на раскаленную сковороду и заливала яйцами.

Антон Горлов сообщил о подробностях рыбалки в пятницу на Обском водохранилище, сопроводив свой пост красноречивыми фотографиями.

С утра процесс не задался, по затем удалось вытащить вот такие экземпляры по 5-6 килограммов живого веса. По словам сибиряка, настоящий клев начался только к обеду.

Спартак Самусенко сообщил, что в низовьях Обского моря рыбалка отличная.

«Влетает добрая щука!» — на особом рыбацком жаргоне похвастался пойманной рыбой сибиряк.
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#Юрий Фомиченко#Общество#Рыбалка#Рыба#Ордынский район#Каргат#Пруд#Обское водохранилище#Рыбаки
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