Вот щука какая! Новосибирские рыбаки хвастаются уловом

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Вот таких карасей принесла Александру Романюку визит на реку Каргат. В качестве наживки Александр использовал кукурузу, но с утра рыба неплохо клевала и на червя. Рыбак поделился хитростями в группе ВК «Рыбалка в Новосибирске».
Коллеги-рыбаки безуспешно пытались выведать у Александра точное место рыбалки, но он лишь намекнул. что это где-то в районе озера Аткуль.
Денис Сизиков в субботу решил порыбачить на безымянном пруду возле деревни Сенчанка — это в Ордынском районе.
«Сразу же начались мощные поклевки: это оказался гольян, я ловил его только в детстве и то очень маленькие единичные экземпляры. А тут прям толстенькие, упитанные», — удивляется рыбак.
Денис вспомнил, что когда он был маленький, бабушка просто клала гольянов на раскаленную сковороду и заливала яйцами.
Антон Горлов сообщил о подробностях рыбалки в пятницу на Обском водохранилище, сопроводив свой пост красноречивыми фотографиями.
С утра процесс не задался, по затем удалось вытащить вот такие экземпляры по 5-6 килограммов живого веса. По словам сибиряка, настоящий клев начался только к обеду.
Спартак Самусенко сообщил, что в низовьях Обского моря рыбалка отличная.
«Влетает добрая щука!» — на особом рыбацком жаргоне похвастался пойманной рыбой сибиряк.