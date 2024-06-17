Высунувшихся на ходу из Toyota Corolla экстремалов ищут в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции ищут водителя автомобиля Toyota Corolla, прокатившего по ночному городу своих решивших опасно «освежиться» друзей. Видеозапись опасного трюка, выполненного молодыми девушкой и парнем в туннеле под железной дорогой на проспекте Димитрова опубликовал паблик «АСТ-54» в ВК.
В отделе пропаганды городской Госавтоинспекции сообщают, что за «перевозку людей вне кабины автомобиля» управлявшему машиной человеку грозит штраф по административной статье в тысячу рублей. Сотрудники дорожной полиции сейчас пытаются установить его личность.
Подписчики паблика в целом негативно отнеслись к такому развлечению молодых новосибирцев.
«Водителем, двигающимся в попутном направлении за такими вот… могу оказаться я. А оно мне надо? Тут велосипедистов с самокатчиками за два метра объезжаешь, так как неизвестно, что у них в голове», — рассуждает Валентин Попов.
Валентина Малинина согласна с подписчиком, и предлагает значительно поднять штрафы за подобное.