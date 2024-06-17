Зарплаты и инфраструктура: правительство Новосибирской области одобрило поправки

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В правительстве Новосибирской области на очередном заседании под руководством губернатора Андрея Травникова одобрены изменения в бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов — их основная часть касается увеличения зарплат работников бюджетной сферы и обеспечение темпов строительства и ремонта объектов социально-инженерной инфраструктуры.
Изменения в закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» представила исполняющая обязанности министра финансов и налоговой политики региона Татьяна Васильева. Она отметила, что в основе вторых корректировок в областной бюджет лежат три основные цели, которые позволят донастроить областной бюджет для выполнения задач второго полугодия 2024 года. В первую очередь — это обеспечение роста зарплат работников бюджетной сферы. Следующая цель — уточнить план капитальных расходов, исходя из темпов выполнения строительно-монтажных работ, а также обеспечить потребность в расходах на строительство, реконструкцию, ремонт, благоустройство социальных объектов в соответствии с возникновением дополнительных работ и высокой строительной динамикой.
Кроме того, в законопроекте отражены дополнительные решения по увеличению средств на обеспечение жильем детей-сирот, а также на переселение граждан из аварийного жилья, обеспечения жильем молодых семей, реализацию программы «Формирование современной городской среды» и другие социально значимые направления.
Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что в областном бюджете выдерживаются основные приоритеты, связанные с социальными обязательствами, а именно с зарплатами работников бюджетной сферы, второе — это обеспечение финансированием строительства, ремонта всех начатых объектов и участия Новосибирской области, всех муниципалитетов в федеральных программах и национальных проектах.
Правительство региона поддержало законопроект «О внесении изменений в Закон Новосибирской области „Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов“». Законопроект внесут в установленном порядке на рассмотрение в Заксобрание Новосибирской области.