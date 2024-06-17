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Губернатор Андрей Травников

Зарплаты и инфраструктура: правительство Новосибирской области одобрило поправки

17 июня 2024, 10:42
Фото: Правительство Новосибирской области
Губернатор Андрей Травников
Правительство региона одобрило новые поправки в бюджет, благодаря чему вырастут зарплаты работников бюджетной сферы и будут обеспечены темпы строительства и ремонта объектов социально-инженерной инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства региона.

В правительстве Новосибирской области на очередном заседании под руководством губернатора Андрея Травникова одобрены изменения в бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов — их основная часть касается увеличения зарплат работников бюджетной сферы и обеспечение темпов строительства и ремонта объектов социально-инженерной инфраструктуры.

Изменения в закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» представила исполняющая обязанности министра финансов и налоговой политики региона Татьяна Васильева. Она отметила, что в основе вторых корректировок в областной бюджет лежат три основные цели, которые позволят донастроить областной бюджет для выполнения задач второго полугодия 2024 года. В первую очередь — это обеспечение роста зарплат работников бюджетной сферы. Следующая цель — уточнить план капитальных расходов, исходя из темпов выполнения строительно-монтажных работ, а также обеспечить потребность в расходах на строительство, реконструкцию, ремонт, благоустройство социальных объектов в соответствии с возникновением дополнительных работ и высокой строительной динамикой.

Кроме того, в законопроекте отражены дополнительные решения по увеличению средств на обеспечение жильем детей-сирот, а также на переселение граждан из аварийного жилья, обеспечения жильем молодых семей, реализацию программы «Формирование современной городской среды» и другие социально значимые направления.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что в областном бюджете выдерживаются основные приоритеты, связанные с социальными обязательствами, а именно с зарплатами работников бюджетной сферы, второе — это обеспечение финансированием строительства, ремонта всех начатых объектов и участия Новосибирской области, всех муниципалитетов в федеральных программах и национальных проектах.

Правительство региона поддержало законопроект «О внесении изменений в Закон Новосибирской области „Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов“». Законопроект внесут в установленном порядке на рассмотрение в Заксобрание Новосибирской области.

Фото: Правительство Новосибирской области
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