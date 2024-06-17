Зарплаты и инфраструктура: правительство Новосибирской области одобрило поправки

Изменения в закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» представила исполняющая обязанности министра финансов и налоговой политики региона Татьяна Васильева. Она отметила, что в основе вторых корректировок в областной бюджет лежат три основные цели, которые позволят донастроить областной бюджет для выполнения задач второго полугодия 2024 года. В первую очередь — это обеспечение роста зарплат работников бюджетной сферы. Следующая цель — уточнить план капитальных расходов, исходя из темпов выполнения строительно-монтажных работ, а также обеспечить потребность в расходах на строительство, реконструкцию, ремонт, благоустройство социальных объектов в соответствии с возникновением дополнительных работ и высокой строительной динамикой.