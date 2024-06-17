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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Затяжная мощная магнитная буря ударит по жителям Земли с 18 по 24 июня

Затяжная мощная магнитная буря ударит по жителям Земли с 18 по 24 июня

17 июня 2024, 10:22
Фото: Изображение Midjourney
В период с 17 по 24 июня Землю накроет затяжная магнитная буря, следует из прогноза специалистов США.

Затяжная магнитная буря накроет Землю с 17 по 24 июня, пик придется на 18–20 июня. Тогда показатели будут соответствовать уровню G5. В этот день нужно будет особенно бережно относиться к своему здоровью.

Почему образуются магнитные бури

Сложная геомагнитная обстановка сложится из-за множественных извержений на Солнце в предшествующие дни. Ученые прогнозируют умеренную солнечную активность, в первую очередь, за счет вспышечного потенциала Региона 3712. Активность, вероятно, сохранится в течение всего прогнозируемого периода из-за ожидаемого возвращения нескольких сложных регионов с другой стороны солнца.

Ожидается, что активность геомагнитного поля будет варьироваться от нормальной до активной. Множественные рецидивирующие высокоскоростные потоки в корональной дыре могут вызывать активность 17–20 июня, 22–23 июня и 30 июня — 1 июля. Прогноз на остальные дни, вероятно, будет в основном спокойным.

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Категории магнитных бурь: Что нужно знать

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью. Они классифицируются по шкале интенсивности, которая отражает их влияние на геомагнитную активность и возможные последствия для технологий и здоровья людей.

  • G1 (Слабые): Минимальные возмущения, незначительное воздействие на энергосистемы и спутниковую связь. Возможны слабые полярные сияния.
  • G2 (Умеренные): Могут вызвать незначительные колебания напряжения в энергосистемах. Возможны проблемы со спутниковой навигацией и радио связью в высоких широтах.
  • G3 (Сильные): Могут вызывать проблемы в энергосистемах, особенно на высоких широтах. Возможны ошибки в спутниковой навигации и сбои в высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния могут наблюдаться на низких широтах.
  • G4 (Суровые): Серьезные проблемы в энергосистемах, возможны проблемы с навигацией и спутниковой связью. Полярные сияния могут быть видны на более низких широтах, например, в северных частях США и Европы.
  • G5 (Крайне Суровые): Значительные повреждения энергосистем и серьезные сбои в спутниковой и радиосвязи. Полярные сияния могут наблюдаться даже в южных частях США и Европы.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури могут оказывать влияние на здоровье людей, особенно тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Возможны головные боли, раздражительность, ухудшение общего самочувствия. Важно следить за прогнозами геомагнитной активности и принимать меры для минимизации негативных последствий.

Понимание категорий магнитных бурь и их потенциальных последствий помогает быть подготовленными и предпринять необходимые меры для защиты здоровья и технологий.

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#Алёна Рогонова#Россия#Здоровье#Солнце#Магнитная буря#Вспышки на Солнце
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