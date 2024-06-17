Затяжная мощная магнитная буря ударит по жителям Земли с 18 по 24 июня

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Затяжная магнитная буря накроет Землю с 17 по 24 июня, пик придется на 18–20 июня. Тогда показатели будут соответствовать уровню G5. В этот день нужно будет особенно бережно относиться к своему здоровью.
Сложная геомагнитная обстановка сложится из-за множественных извержений на Солнце в предшествующие дни. Ученые прогнозируют умеренную солнечную активность, в первую очередь, за счет вспышечного потенциала Региона 3712. Активность, вероятно, сохранится в течение всего прогнозируемого периода из-за ожидаемого возвращения нескольких сложных регионов с другой стороны солнца.
Ожидается, что активность геомагнитного поля будет варьироваться от нормальной до активной. Множественные рецидивирующие высокоскоростные потоки в корональной дыре могут вызывать активность 17–20 июня, 22–23 июня и 30 июня — 1 июля. Прогноз на остальные дни, вероятно, будет в основном спокойным.
Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью. Они классифицируются по шкале интенсивности, которая отражает их влияние на геомагнитную активность и возможные последствия для технологий и здоровья людей.
Магнитные бури могут оказывать влияние на здоровье людей, особенно тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Возможны головные боли, раздражительность, ухудшение общего самочувствия. Важно следить за прогнозами геомагнитной активности и принимать меры для минимизации негативных последствий.
Понимание категорий магнитных бурь и их потенциальных последствий помогает быть подготовленными и предпринять необходимые меры для защиты здоровья и технологий.