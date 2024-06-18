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15 тысяч рублей взял за экзамен преподаватель медуниверситета в Новосибирске

15 тысяч рублей взял за экзамен преподаватель медуниверситета в Новосибирске

18 июня 2024, 08:36
Фото: 1MI
В Новосибирске бывший преподаватель попал на скамью подсудимых за взятку, полученную им за сдачу экзамена, следует из сообщения региональной прокуратуры.

В Новосибирске за взятку на скамью подсудимых попал экс-преподаватель университета. Его обвинили в получении 15 тысяч рублей через посредника, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным источника Atas.Info речь идет об одном из преподавателей Новосибирского государственного медицинского университета.

Следствие установило, что в начале 2024 года педагогу передали 15 тысяч рублей, чтобы он поставил положительную оценку за экзамен одному из учащихся НГМУ. При этом будущий врач испытание не проходил вовсе.

Администрация учебного заведения уволила преподавателя еще на стадии расследования. Если суд докажет вину обвиняемого, ему может грозить до восьми лет колонии и штраф, в 40 раз превышающий размер полученной взятки.

Дело будет рассматриваться в суде Заельцовского района.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Суд#Взятка#Расследование#Экзамен
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