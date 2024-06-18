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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Четверо мигрантов жестоко изнасиловали сибирячку на пляже

Четверо мигрантов жестоко изнасиловали сибирячку на пляже

18 июня 2024, 12:09
Фото: 1MI
22-летняя девушка подверглась нападению со стороны четырех мужчин во Владивостоке, сейчас они задержаны, рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Инцидент произошел на пляже Шамора под Владивостоком. Предполагается, что четверо мужчин напали на работницу кафе и, угрожая ей, изнасиловали. О нападавших известно, что они уроженцы Узбекистана. Потерпевшая — жительница Алтайского края, которая работает на Дальнем Востоке.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении половой неприкосновенности группой лиц (п. «а», «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ). Санкции предусматривают лишение свободы от 4 до 10 лет.

Также правоохранители проверят законность нахождения мигрантов на территории РФ.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Преступление#Мигранты#Прокуратура
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