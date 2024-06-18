Четверо мигрантов жестоко изнасиловали сибирячку на пляже

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Инцидент произошел на пляже Шамора под Владивостоком. Предполагается, что четверо мужчин напали на работницу кафе и, угрожая ей, изнасиловали. О нападавших известно, что они уроженцы Узбекистана. Потерпевшая — жительница Алтайского края, которая работает на Дальнем Востоке.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении половой неприкосновенности группой лиц (п. «а», «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ). Санкции предусматривают лишение свободы от 4 до 10 лет.
Также правоохранители проверят законность нахождения мигрантов на территории РФ.