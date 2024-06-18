Четверо мигрантов жестоко изнасиловали сибирячку на пляже

Инцидент произошел на пляже Шамора под Владивостоком. Предполагается, что четверо мужчин напали на работницу кафе и, угрожая ей, изнасиловали. О нападавших известно, что они уроженцы Узбекистана. Потерпевшая — жительница Алтайского края, которая работает на Дальнем Востоке.