Два трупа нашли в припаркованном автомобиле в Новосибирске — подробности

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
После этого местные жители вызвали полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили инцидент.
«Были обнаружены тела двух граждан. По предварительным данным, без признаков насильственной смерти. Проводится проверка», — рассказали в полиции, не уточнив подробностей.
По информации очевидцев, погибшие — двое мужчин. В салоне автомобиля были обнаружены запрещенные вещества, что может быть связано с причиной смерти.
В начале июня на ОбьГЭС нашли мумифицированное тело мужчины. Мы писали, при каких обстоятельствах оно было обнаружено.