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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Два трупа нашли в припаркованном автомобиле в Новосибирске — подробности

Два трупа нашли в припаркованном автомобиле в Новосибирске — подробности

18 июня 2024, 15:26
Фото: 1MI
17 июня в автомобиле, припаркованном на Ленинградской улице в Октябрьском районе Новосибирска обнаружили два трупа, жуткую находку сделали очевидцы, которых насторожил смрад, доносящийся из салона.

После этого местные жители вызвали полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили инцидент.

«Были обнаружены тела двух граждан. По предварительным данным, без признаков насильственной смерти. Проводится проверка», — рассказали в полиции, не уточнив подробностей.

По информации очевидцев, погибшие — двое мужчин. В салоне автомобиля были обнаружены запрещенные вещества, что может быть связано с причиной смерти.

Мумию мужчины нашли в теплотрассе на ОбьГЭС в Новосибирске
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В начале июня на ОбьГЭС нашли мумифицированное тело мужчины. Мы писали, при каких обстоятельствах оно было обнаружено.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Автомобиль#Полиция#Труп#Авто
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