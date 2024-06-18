Где с шиком пожарить шашлыки в Новосибирске — топ-5 самых дорогих коттеджей в аренду

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Аренда дорогих коттеджей в Новосибирске предоставляет уникальные возможности для тех, кто хочет провести лето в роскоши и комфорте. Эти объекты предлагают высококлассные удобства и приватность, обеспечивая незабываемый отдых. И далеко от мегаполиса уезжать не придется.
Премиальный коттедж в Otrada Holiday Village высотой три этажа и площадью 250 кв. метров обойдется от 87,5 тысячи рублей в сутки. За эти деньги готовы пустить 16 гостей. Арендаторов ждут зал для застолий, зоны для мероприятий, включая свадьбы и корпоративы. Также есть баня, караоке, площадка для костра во дворе, зоны барбекю, медитаций. Гости могут захватить с собой детей, а во животных — нет. Депозит составляет 30 тысяч рублей. Если ничего не сломаете, то вам его вернут.
2-этажный дом площадью 600 кв. метров находится на улице Федора Горячева недалеко от Краснообска. Как утверждает автор объявления, здесь можно отдохнуть с семьей, а также провести официальные мероприятия.
На первом этаже находится банкетный зал на 70 человек, установлена профессиональное световое и музыкальное оборудование. SPA-зона включает бассейн 5×10 метров, сауну, хамам, душевые и санузлы.
На втором этаже есть семь номеров, всего 14 спальных мест 14. Для любителей отдохнуть на природе во дворе есть беседка с мангалом. Стоимость аренды за сутки — от 70 тысяч, но цены могут меняться, в зависимости от сезона. Залог — 15 тысяч рублей.
4-этажный дом площадью 470 кв. метров на Таежной улице можно арендовать за 80 тысяч в будни и за 100 тысяч в выходные дни. Есть выход к заливу. Коттедж вмещает в себя до 50 человек.
На первом этаже есть гостиная с камином и видом на лес и залив, на втором — просторный зал с кухней и панорамными окнами. Третий этаж отдан под спальни, на четвертом расположена SPA-зона с хаммамом и сауной. Залог — 20 тысяч рублей.
3-этажный дом из бруса площадью 385 кв. метров находится возле реки и бора. Принимают небольшие компании — до 15 человек. Есть площадка для разведения костра, беседка и зона для барбекю. Можно спеть в караоке в 4 микрофона. На первом этаже есть SPA-зона с парилкой с двумя печами, душевые, санузел. Спальни расположены как в цоколе, так и на втором этаже. Там же находится комната отдыха. Стоимость аренды составляет 70 тысяч в будни и 80 — в выходные дни. Залог — 20 тысяч.
Самые большие хоромы площадью 1 тысяча кв. метров обнаружены на Архангельской улице. В банкетный зал войдут до 70 гостей. Здесь можно закатывать вечеринки высокого уровня. Арендаторам предлагают караоке-систему, как в профильных заведениях, лазерные установки с 3D-эффектом и дымовые машины.
Есть условия и для более размеренного отдыха. В доме есть русская баня, хаммам, и бассейн 12 на 4 метра с противотоком. В коттедже семь спален, включая номер для молодоженов. Оставить ночевать можно 14 гостей.
В будни нужно будет заплатить 70 тысяч, в выходные дни — 80 тысяч рублей. Плюс 20 тысяч залога.
Добавим, в объявлениях указано, что все объекты оснащены необходимой техникой, посудой и текстилем.
Важно понимать, что цена аренды указана без стоимость услуг посредника. Также цены могут варьироваться, в зависимости от времени года. Спрос традиционно вырастает в теплое время года, а также на праздники, включая новогодние. Не все собственники будут рады домашним животным — этот вопрос стоит уточнять отдельно.