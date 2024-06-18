Где с шиком пожарить шашлыки в Новосибирске — топ-5 самых дорогих коттеджей в аренду

Премиальный коттедж в Otrada Holiday Village высотой три этажа и площадью 250 кв. метров обойдется от 87,5 тысячи рублей в сутки. За эти деньги готовы пустить 16 гостей. Арендаторов ждут зал для застолий, зоны для мероприятий, включая свадьбы и корпоративы. Также есть баня, караоке, площадка для костра во дворе, зоны барбекю, медитаций. Гости могут захватить с собой детей, а во животных — нет. Депозит составляет 30 тысяч рублей. Если ничего не сломаете, то вам его вернут.