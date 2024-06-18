Где воспитывают вундеркиндов: рейтинг лучших новосибирских школ по результатам ЕГЭ

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Для родителей важно, чтобы ребенок хорошо окончил школу. Ведь баллы, полученные на ЕГЭ, напрямую влияют на возможность поступить в желанный вуз. Сейчас российские школьники продолжают сдавать Единый государственный экзамен. Вплоть по 21 июня это могут сделать выпускники прошлых лет и те школьники, кто по какой-то причине пропустил основной период. Итоги еще не опубликованы, поэтому мы решили изучить результаты ЕГЭ 2023 года. В основу рейтинга легли максимальные баллы по трем любым предметам.
На первом месте удерживается физико-математическая школа при НГУ. И это неудивительно. Сюда приезжают учиться школьники со всего СФО. Школа дает крепкий базис для успешного поступления в лучшие технические вузы страны. Доля учащихся, получивших от 251 до 300 баллов по трем предметам превышает 42%.
На втором месте идет инженерный лицей НГТУ. Здесь доля получивших максимальное количество баллов по трем предметам уже меньше — почти 28%.
Тройку лидеров замыкает гимназия №15 с показателем 25%. Закрыли топ-10 одни из ведущих учебных заведений Академгородка — гимназия № 3 и образовательный центр «Горностай». Максимальные баллы по трем предметам получили почти по 20% учащихся.
Отметим, в первую десятку школы из области не вошли. Остальные результаты можно посмотреть в таблице.
Открывает вторую десятку лучших учебных заведений лицей №136 Ленинского района. Здесь более 19% выпускников набрали от 251 до 300 баллов по трем предметам. Замыкает вторую десятку лицей «Интеграл» из Академгородка (16%).
Во вторую десятку вошла одна школа из области — №10 Куйбышевского района. Школа №206 Октябрьского района хотя и заняла 19 место, но оказалась лидером по доле учащихся с наихудшим результатом по трем предметам. Менее 160 баллов получили более 42% выпускников.
В общей сложности максимальное количество баллов по трем предметам в учебных заведениях второй десятки получили от 16% до 19% учащихся.
Открывают и закрывают третью десятку два учебных заведения Октябрьского района. На 21 месте расположилась гимназия №11 «Гармония». В 2023 году почти 16% выпускников получили от 251 до 300 баллов по трем предметам. На 30 месте расположилась школа №186 с результатом больше 12%.
По итогам 2023 года в третью десятку перекочевал лицей № 22 (26 место, почти 14%), годом ранее занимавший 14-е место в результатом 20%.
В этой группе — две школы из области. Это Доволенская школа № 1 (25 место) и гимназия № 1 из Куйбышевского района (29 место).
Напомним, сейчас в России еще проходит экзаменационный период. Еще неизвестны все результаты экзаменов. Однако уже отличились выпускники ФМШ. В этом году среди них зарегистрировано рекордное число 100-балльников по математике за всю историю сдачи ЕГЭ.