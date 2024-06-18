Где воспитывают вундеркиндов: рейтинг лучших новосибирских школ по результатам ЕГЭ

Для родителей важно, чтобы ребенок хорошо окончил школу. Ведь баллы, полученные на ЕГЭ, напрямую влияют на возможность поступить в желанный вуз. Сейчас российские школьники продолжают сдавать Единый государственный экзамен. Вплоть по 21 июня это могут сделать выпускники прошлых лет и те школьники, кто по какой-то причине пропустил основной период. Итоги еще не опубликованы, поэтому мы решили изучить результаты ЕГЭ 2023 года. В основу рейтинга легли максимальные баллы по трем любым предметам.