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Published Сегодня, 07:28

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Updated Сегодня, 07:30

Из-за трещин и дефектов приостановлено строительство новой школы в Новосибирске

Из-за трещин и дефектов приостановлено строительство новой школы в Новосибирске

18 июня 2024, 07:28
Фото: ФСПП по Новосибирской области
В Новосибирске судебными приставами опечатана строительная площадка на улице Спортивной, следует из сообщения пресс-службы регионального ФСПП.

В Кировском районе Новосибирска судебные приставы опечатали ворота, ведущие на строительную площадку будущей школы на Спортивной улице. Работы остановлены на полтора месяца, сообщили в пресс-службе областного управления федеральной службы судебных приставов.

Напомним, в конце мая инспекция Росстройнадзора нашла нарушения в проектных документах возводимого в рамках концессионного договора школьного здания. Кроме того, несущие конструкции оказались с дефектами, по зданию пошли трещины, а опорные части нескольких ригелей оказались полностью разрушены.

После этого суд постановил стройку приостановить. Затем по подозрению в мошенничестве был арестован концессионер Отто Сопроненко.

Прибывшие на стройку приставы наложили пломбу и предупредили ответственного представителя застройщика о возможном уголовном преследовании в случае возобновления работ без разрешения.

Приставы намерены время от времени посещать стройплощадку для контроля за исполнением судебного решения.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Школа#Строительство#Мошенничество#Нарушения#Судебные приставы#Росстройнадзор
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