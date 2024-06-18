Из-за трещин и дефектов приостановлено строительство новой школы в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В Кировском районе Новосибирска судебные приставы опечатали ворота, ведущие на строительную площадку будущей школы на Спортивной улице. Работы остановлены на полтора месяца, сообщили в пресс-службе областного управления федеральной службы судебных приставов.
Напомним, в конце мая инспекция Росстройнадзора нашла нарушения в проектных документах возводимого в рамках концессионного договора школьного здания. Кроме того, несущие конструкции оказались с дефектами, по зданию пошли трещины, а опорные части нескольких ригелей оказались полностью разрушены.
После этого суд постановил стройку приостановить. Затем по подозрению в мошенничестве был арестован концессионер Отто Сопроненко.
Прибывшие на стройку приставы наложили пломбу и предупредили ответственного представителя застройщика о возможном уголовном преследовании в случае возобновления работ без разрешения.
Приставы намерены время от времени посещать стройплощадку для контроля за исполнением судебного решения.