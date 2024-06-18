Из-за трещин и дефектов приостановлено строительство новой школы в Новосибирске

Напомним, в конце мая инспекция Росстройнадзора нашла нарушения в проектных документах возводимого в рамках концессионного договора школьного здания. Кроме того, несущие конструкции оказались с дефектами, по зданию пошли трещины, а опорные части нескольких ригелей оказались полностью разрушены.