Контракт на ремонт Октябрьского моста грозят разорвать власти Новосибирска

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Власти Новосибирска готовы в одностороннем порядке разорвать муниципальный контракт на капитальный ремонт Октябрьского моста через Обь с компаний «Спецтрансстрой». Как сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии 18 июня начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев, такое решение будет принято, если до конца текущей недели подрядчик существенно не увеличит объем работ.
Ранее компания уже получала подобное предупреждение, но смогла сократить отставание от плановых показателей. Всего в работах по реконструкции переправы задействованы три подрядчика. На текущий момент выполнена половина всех запланированных ремонтных работ, сказал Иосиф Кодалаев.
Окончание ремонта запланировано на ноябрь 2024 года, полная стоимость реконструкции моста — 2 млн рублей.