Контракт на ремонт Октябрьского моста грозят разорвать власти Новосибирска

Власти Новосибирска готовы в одностороннем порядке разорвать муниципальный контракт на капитальный ремонт Октябрьского моста через Обь с компаний «Спецтрансстрой». Как сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии 18 июня начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев, такое решение будет принято, если до конца текущей недели подрядчик существенно не увеличит объем работ.