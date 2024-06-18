atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

«Леруа Мерлен» меняет название — как теперь будут называть магазины новосибирцы

«Леруа Мерлен» меняет название — как теперь будут называть магазины новосибирцы

18 июня 2024, 09:17
Фото: 1MI
Магазины «Леруа Мерлен» в России меняют свое название, теперь они будут называться «Лемана про», эту информацию Atas.info сообщили в пресс-службе компании. В Новосибирске ребрендинг магазинов могут провести до конца 2024 года.

Ребрендинг стартует в 2024 году и будет завершен в 2025-м. Это произойдет не одномоментно, поскольку требуется время. По всей стране работают 108 магазинов, расположенные в 55 городах. В Новосибирске открыты четыре из них: на улице Ватутина, улице Мясниковой, в Фабричном переулке, на Бердском шоссе. В Новосибирске ребрендинг магазинов могут провести уже в 2024 году.

Изменится не только логотип и название, но и оформление магазинов, включая цветовую гамму. От зеленого и желтого компания уйдет к желтому и черному цветам.

«Ребрендинг будет осуществлен поэтапно, включая замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля. Первые магазины под новой вывеской откроются в течение 2024 года. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году», — рассказали Atas.info в пресс-службе компании.

Решение о передачи бизнеса российским менеджерам было принято в 2023 году. В марте-2024 компания сменила юридическое название. ООО «Леруа Мерлен Восток» превратилось ООО «Ле Монлид». Несколько месяцев вывески оставались прежними, но видимо, пришло время сменить и их.

Фото: «Лемана про»
«Леруа Мерлен» сменил юридическое название — причины
Узнать подробнее
Читайте также:
Где с шиком пожарить шашлыки в Новосибирске — топ-5 самых дорогих коттеджей в арендуЗатяжная мощная магнитная буря ударит по жителям Земли с 18 по 24 июня
#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Магазин#Название#Ребрендинг
Подпишитесь
Названы худшие поликлиники Новосибирска — какие вошли в народный антирейтинг?
Сегодня, 05:52
Мигрантам из стран ближнего зарубежья указали их место в Новосибирске
Сегодня, 05:44
Тайну имен котят манулов приоткрыли в новосибирском зоопарке
Сегодня, 06:37
Названы три цели, на которые из новосибирского бюджета дополнительно потратят деньги
Сегодня, 04:03
Шум, грязь и вонь — изучаем новостройки в Ленинском районе Новосибирска
Вчера, 11:14
Эксперты рассказали, как изменится цена на иномарки с отменой биржевых торгов валютой
Вчера, 11:41