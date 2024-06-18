«Леруа Мерлен» меняет название — как теперь будут называть магазины новосибирцы

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Ребрендинг стартует в 2024 году и будет завершен в 2025-м. Это произойдет не одномоментно, поскольку требуется время. По всей стране работают 108 магазинов, расположенные в 55 городах. В Новосибирске открыты четыре из них: на улице Ватутина, улице Мясниковой, в Фабричном переулке, на Бердском шоссе. В Новосибирске ребрендинг магазинов могут провести уже в 2024 году.
Изменится не только логотип и название, но и оформление магазинов, включая цветовую гамму. От зеленого и желтого компания уйдет к желтому и черному цветам.
«Ребрендинг будет осуществлен поэтапно, включая замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля. Первые магазины под новой вывеской откроются в течение 2024 года. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году», — рассказали Atas.info в пресс-службе компании.
Решение о передачи бизнеса российским менеджерам было принято в 2023 году. В марте-2024 компания сменила юридическое название. ООО «Леруа Мерлен Восток» превратилось ООО «Ле Монлид». Несколько месяцев вывески оставались прежними, но видимо, пришло время сменить и их.