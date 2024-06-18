«Леруа Мерлен» меняет название — как теперь будут называть магазины новосибирцы

Ребрендинг стартует в 2024 году и будет завершен в 2025-м. Это произойдет не одномоментно, поскольку требуется время. По всей стране работают 108 магазинов, расположенные в 55 городах. В Новосибирске открыты четыре из них: на улице Ватутина, улице Мясниковой, в Фабричном переулке, на Бердском шоссе. В Новосибирске ребрендинг магазинов могут провести уже в 2024 году.