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Published Сегодня, 05:44

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Люди

Мигрантам из стран ближнего зарубежья указали их место в Новосибирске

18 июня 2024, 05:44
Фото: Изображение Midjourney
Люди

Мигрантам объяснили, как правильно вести себя в Новосибирске

Социальная напряженность в обществе, связанная с большим количеством мигрантов, возрастает. Мэрия Новосибирска решила упорядочить поведение приезжих и подготовила документ, который оказался в распоряжении редакции atas.info.

Новосибирск — город, который притягивает трудовых мигрантов. Очевидно, что в столице Сибири найти работу намного легче. Сказывается и определенный дефицит среди местных кадров, и масштабное строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры. Не хватает людей для работы в сфере обслуживания, ЖКХ и других.

При привлечении иностранных специалистов решается вопрос кадрового голода, но возникает другая проблема. Она заключается в разнице менталитетов, обычаев и норм поведения.

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Мэрия Новосибирска подготовила специальный буклет для иностранных граждан. Он оказался в распоряжении редакции Atas.info. Это позволило внимательно изучить правила, которые устанавливаются для мигрантов, прибывших в Новосибирск.

  1. Обозначены сроки постановки на миграционный учет. Важно подать все документы не позднее 7 дней после прибытия. Исключения есть для граждан из стран ЕАЭС (30 дней) и Таджикистана (15 дней).
  2. Есть напоминание о необходимости получать патент на работу. Документ должны оформить приезжие из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.
  3. Указано, что при задержании полицией при себе у иностранца обязательно должны быть документы, подтверждающие право находиться на территории РФ. В противном случае возможно наложение штрафа или же выдворение за пределы страны.
  4. Напоминают мигрантам и о строгой уголовной ответственности за деяния экстремистской направленности, в том числе терроризм, участие в террористических организациях, публичные призывы к экстремизму.
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Особое внимание мигрантов просят уделить поведению. Для иностранцев прописаны четкие нормы поведения. Нельзя делать следующее:

  • Передвигаться по улице, держась левой стороны.
  • Слишком громко разговаривать по телефону или друг с другом.
  • Распивать спиртное и курить в общественных местах.
  • Оборачиваться вслед прохожим, комментируя их внешний вид.
  • Оставлять включенным телефон при посещении музеев, кинотеатров и собраний.
  • Обращаться к малознакомому человеку на «Ты».
«Старайтесь больше общаться с местным населением, не замыкайтесь в узком кругу близких и коллег-мигрантов, заводите друзей, участвуйте в праздниках, посещайте библиотеки, театры, музеи, кино, изучайте русский язык. Не воспринимайте незнакомые традиции и обычаи враждебно, даже если они вам неприятны. Здоровайтесь с соседями, улыбайтесь при встрече, демонстрируйте дружелюбие. Предложите помощь пожилым, женщинам с коляской», — рекомендует мэрия мигрантам.
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Фиксируются конфликты и ссоры между новосибирцами и мигрантами в общественном транспорте. Для профилактики подобных инцидентов специалисты разработали свод отдельных правил. В общественном транспорте Новосибирска мигрантам нельзя:

  • Занимать сидячие места сумками или иными предметами.
  • Громко разговаривать, в том числе по телефону.
  • Смотреть видео или слушать музыку без наушников.
  • При входе в транспорт не снимать с плеч большую сумку или рюкзак.
  • При поездке с детьми не следить за их поведением.
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Напомним, что минувшей весной в Новосибирске разразились скандалы с детьми-мигрантами.

В Хилокском районе областного центра на 7-летнего мальчика напали подростки из мигрантской семьи. Ребенку угрожали отверткой, обещали проткнуть. Малышу чудом удалось вырваться. О произошедшем он рассказал взрослым.

«Мы неоднократно сообщали полицейским об этой страшной ситуации. Наше обращение проигнорировали. Мы теперь все боимся, что приезжие могут отомстить», — говорит одна из соседок, попросившая не называть ее имени.

В Октябрьском районе подростков терроризируют толпы мигрантов. Сначала агрессивные юноши пытаются зацепиться за малейший повод, позже выводят «на разговор» с угрозами. Чаще всего мигранты собираются группой по 15-20 человек. Их опасаются даже взрослые жители района. Ситуацией уже заинтересовались в СКР.

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