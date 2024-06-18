Мигрантам из стран ближнего зарубежья указали их место в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
Новосибирск — город, который притягивает трудовых мигрантов. Очевидно, что в столице Сибири найти работу намного легче. Сказывается и определенный дефицит среди местных кадров, и масштабное строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры. Не хватает людей для работы в сфере обслуживания, ЖКХ и других.
При привлечении иностранных специалистов решается вопрос кадрового голода, но возникает другая проблема. Она заключается в разнице менталитетов, обычаев и норм поведения.
Мэрия Новосибирска подготовила специальный буклет для иностранных граждан. Он оказался в распоряжении редакции Atas.info. Это позволило внимательно изучить правила, которые устанавливаются для мигрантов, прибывших в Новосибирск.
Особое внимание мигрантов просят уделить поведению. Для иностранцев прописаны четкие нормы поведения. Нельзя делать следующее:
«Старайтесь больше общаться с местным населением, не замыкайтесь в узком кругу близких и коллег-мигрантов, заводите друзей, участвуйте в праздниках, посещайте библиотеки, театры, музеи, кино, изучайте русский язык. Не воспринимайте незнакомые традиции и обычаи враждебно, даже если они вам неприятны. Здоровайтесь с соседями, улыбайтесь при встрече, демонстрируйте дружелюбие. Предложите помощь пожилым, женщинам с коляской», — рекомендует мэрия мигрантам.
Фиксируются конфликты и ссоры между новосибирцами и мигрантами в общественном транспорте. Для профилактики подобных инцидентов специалисты разработали свод отдельных правил. В общественном транспорте Новосибирска мигрантам нельзя:
Напомним, что минувшей весной в Новосибирске разразились скандалы с детьми-мигрантами.
В Хилокском районе областного центра на 7-летнего мальчика напали подростки из мигрантской семьи. Ребенку угрожали отверткой, обещали проткнуть. Малышу чудом удалось вырваться. О произошедшем он рассказал взрослым.
«Мы неоднократно сообщали полицейским об этой страшной ситуации. Наше обращение проигнорировали. Мы теперь все боимся, что приезжие могут отомстить», — говорит одна из соседок, попросившая не называть ее имени.
В Октябрьском районе подростков терроризируют толпы мигрантов. Сначала агрессивные юноши пытаются зацепиться за малейший повод, позже выводят «на разговор» с угрозами. Чаще всего мигранты собираются группой по 15-20 человек. Их опасаются даже взрослые жители района. Ситуацией уже заинтересовались в СКР.