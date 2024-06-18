Мигрантам из стран ближнего зарубежья указали их место в Новосибирске

В Октябрьском районе подростков терроризируют толпы мигрантов. Сначала агрессивные юноши пытаются зацепиться за малейший повод, позже выводят «на разговор» с угрозами. Чаще всего мигранты собираются группой по 15-20 человек. Их опасаются даже взрослые жители района. Ситуацией уже заинтересовались в СКР.