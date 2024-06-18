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Составлен антирейтинг худших поликлинник в Новосибирске

Названы худшие поликлиники Новосибирска — какие вошли в народный антирейтинг?

18 июня 2024, 05:52
Фото: 2ГИС

Составлен антирейтинг худших поликлинник в Новосибирске

В Новосибирске составлен неофициальный рейтинг взрослых поликлиник, для этого были проанализированы оценки и отзывы, оставленные жителями города в сервисе 2ГИС.

В антилидеры попала поликлиника городской больницы № 4. Находящееся на улице Лейтенанта Амосова, 64 медицинское учреждение получило всего 1,5 балла из 5 возможных.

Пациенты поликлиники в своих комментариях особо не стесняются.

Остальные новосибирцы жалуются на хамоватое поведение медперсонала и невозможность дозвониться в регистратуру.

Поликлиника № 4, работающая по адресу улица Героев Революции, 5 заслужила оценку в 1,6 балла. Пациенты жалуются на грубых работников и большие очереди на прием. Пришедшую в медучреждение женщину с острой зубной болью сотрудники регистратуры заставили записываться на прием по телефону. В то же время, одну из пациенток, потерявшей сознание при сдаче крови, угостили конфетой.

На третье место с 1,7 балла попала поликлиника № 2 на улице Лазурной, 20/1. Учреждение на МЖК не нравится новосибирцам из-за общения сотрудников на повышенных тонах и трудности со звонками для записи на прием.

Некоторые пациенты жалуются, что врачи достаточно настойчиво «рекомендуют» обратиться за платными услугами, туже сообщая, куда именно.

Четвертое место антирейтинга заняла поликлиника № 16, работающая на улице Котовского, 40, ей пациенты поставили 1,8 балла. В числе самых распространенных претензий — длинные очереди в кабинеты и снова трудности с дозвоном.

В одном из комментариев Мария Ставная с удивлением написала, что терапевт ела во время приема.

И замыкает пятерку самых плохих поликлиник по мнению жителей Новосибирска, медучреждение № 27 на улице Дмитрия Донского, 32. Жителей Ботанического жилмассива не устраивает прежде всего теснота в маленьком помещении поликлиники.

Также пациенты сообщают о фальшивых записях о посещении ими врача, которых не было. Не устраивают больных многочасовые очереди и частые перекуры врачей.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Здравоохранение#Поликлиники#Отзывы
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