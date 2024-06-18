Названы худшие поликлиники Новосибирска — какие вошли в народный антирейтинг?

Поликлиника № 4, работающая по адресу улица Героев Революции, 5 заслужила оценку в 1,6 балла. Пациенты жалуются на грубых работников и большие очереди на прием. Пришедшую в медучреждение женщину с острой зубной болью сотрудники регистратуры заставили записываться на прием по телефону. В то же время, одну из пациенток, потерявшей сознание при сдаче крови, угостили конфетой.