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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Названы три цели, требующие дополнительных денег из новосибирского бюджета

Названы три цели, на которые из новосибирского бюджета дополнительно потратят деньги

18 июня 2024, 04:03
Фото: 1MI

Названы три цели, требующие дополнительных денег из новосибирского бюджета

Правительство Новосибирской области намерено внести изменения в региональный бюджет, соответствующий законопроект уже отправлен на рассмотрение депутатам Заксобрания.

В Новосибирской области увеличат зарплату бюджетникам, для этого в бюджет региона на нынешний и два последующих года будут внесены изменения. Помимо зарплат, запланировано увеличить траты на возведение и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры.

Члены областного правительства правки в бюджет уже одобрили. Теперь законопроект будет отправлен на утверждение депутатам регионального парламента, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам выступившей в правительстве исполняющей обязанности главы Минфина региона Татьяны Васильевой, дополнительные деньги также добавят на покупку квартир сиротам, предоставление квартир молодых семьям, расселение жителей ветхих домов и на программу по формирования городской среды.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Бюджет#Депутаты#Зарплата#Расселение#Социальная инфраструктура
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