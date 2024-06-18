Названы три цели, на которые из новосибирского бюджета дополнительно потратят деньги

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
В Новосибирской области увеличат зарплату бюджетникам, для этого в бюджет региона на нынешний и два последующих года будут внесены изменения. Помимо зарплат, запланировано увеличить траты на возведение и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры.
Члены областного правительства правки в бюджет уже одобрили. Теперь законопроект будет отправлен на утверждение депутатам регионального парламента, сообщили в пресс-службе правительства региона.
По словам выступившей в правительстве исполняющей обязанности главы Минфина региона Татьяны Васильевой, дополнительные деньги также добавят на покупку квартир сиротам, предоставление квартир молодых семьям, расселение жителей ветхих домов и на программу по формирования городской среды.