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Updated Сегодня, 06:30

Новосибирская область вошла в ТОП-10 самых умных регионов России

Новосибирская область вошла в ТОП-10 самых умных регионов России

18 июня 2024, 06:28
Фото: Правительство Новосибирской области
Новосибирск и область попали в ТОП-10 самых умных регионов России, заняв седьмое место. Городское поселение Кольцово — на втором месте рейтинга в категории «Административные центры». При составлении рейтинга учитывали показатели 235 городов России, сообщает пресс-служба правительства региона.

Рейтинги представлены в нескольких категориях — крупнейшие, крупные и большие города, административные центры, субъекты. В основу расчетов положен индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов» за 2023 год в рамках федерального проекта «Умный город». Причем и Новосибирск, и Кольцово за год улучшили свои показатели.

В итоге Новосибирская область получила три награды Минстроя РФ. Результаты огласили на V Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город».

«Проект направлен на развитие цифровой трансформации городской среды в регионах и ориентирован на повышение качества жизни населения. Оценка проводится ежегодно по 14 направлениям: развитие городской среды и жилищно-коммунального хозяйства, экология, здравоохранения, образование, транспорт, строительство, цифровая трансформация государственного и муниципального управления и другие. Областной центр за год поднялся на одну строчку рейтинга, наукоград Кольцово — на четыре», — рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Проект «Умный город» реализуется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с 2018 года в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Его цель — повышение конкурентоспособности российских городов, создание эффективной системы управления городским хозяйством и обеспечение безопасных и комфортных условий для жизни горожан. С 2022 года в Новосибирской области индекс цифровизации городов проекта «Умный город» курирует министерство цифрового развития и связи региона.

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