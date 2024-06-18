Новосибирская область вошла в ТОП-10 самых умных регионов России

Проект «Умный город» реализуется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с 2018 года в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Его цель — повышение конкурентоспособности российских городов, создание эффективной системы управления городским хозяйством и обеспечение безопасных и комфортных условий для жизни горожан. С 2022 года в Новосибирской области индекс цифровизации городов проекта «Умный город» курирует министерство цифрового развития и связи региона.