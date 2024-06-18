Ну и судак! Новосибирец похвастался гигантской рыбиной

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Рыбачили новосибирцы в жару, когда в тени термометры показывали +30 градусов. Друзья особо ни на что не надеялись — погода не самая подходящая для рыбы. Однако случай распорядился иначе.
Самая крупная рыба клюнула на удочку вечером 15 июня. Судак находился порядка в трех метрах от поверхности.
«Опять не взвешен, но длина тела 97 сантиметров. По чешуе говорит о весе за 10 кг. Отдых удался на славу, напарники то же поймали не плохих рыбок 4 и 5 кг ориентировочно», — рассказал Сергей Мензелинцев.
Рыбалка — это не просто хобби, а целый комплекс положительных аспектов, влияющих на физическое и эмоциональное состояние человека. Среди новосибирцев — много заядлых рыбаков. Посмотрите, каких карасей, щук, гольянов они поймали на выходных.