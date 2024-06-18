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Гигантского судака выловил рыбак в Новосибирском водохранилище

Ну и судак! Новосибирец похвастался гигантской рыбиной

18 июня 2024, 11:00
Фото: Сергей Мензелинцев / vk.com/ «Рыбалка в Новосибирске»

Гигантского судака выловил рыбак в Новосибирском водохранилище

Трех огромных судаков поймали рыбаки в Новосибирском водохранилище, своим завидным уловом они похвастались в соцсетях.

Рыбачили новосибирцы в жару, когда в тени термометры показывали +30 градусов. Друзья особо ни на что не надеялись — погода не самая подходящая для рыбы. Однако случай распорядился иначе.

Самая крупная рыба клюнула на удочку вечером 15 июня. Судак находился порядка в трех метрах от поверхности.

«Опять не взвешен, но длина тела 97 сантиметров. По чешуе говорит о весе за 10 кг. Отдых удался на славу, напарники то же поймали не плохих рыбок 4 и 5 кг ориентировочно», — рассказал Сергей Мензелинцев.
Фото: Сергей Мензелинцев / vk.com/ «Рыбалка в Новосибирске»
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Рыбалка — это не просто хобби, а целый комплекс положительных аспектов, влияющих на физическое и эмоциональное состояние человека. Среди новосибирцев — много заядлых рыбаков. Посмотрите, каких карасей, щук, гольянов они поймали на выходных.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Рыбалка#Рыбак#Рыба
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