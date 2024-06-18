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Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Отравление конфетами могло стать причиной смерти школьницы под Новосибирском

Отравление конфетами могло стать причиной смерти школьницы под Новосибирском

18 июня 2024, 09:03
Фото: 1MI
В Новосибирской области расследуют загадочную смерть младшеклассницы, ее мама винит во всем кондитерские изделия.

Под Новосибирском следователи занимаются выяснением причин неожиданной смерти младшеклассницы. Девочку сначала тошнило, но затем у нее остановилось дыхание.

По словам одной из родственниц погибшей, врачи скорой помощи откачали ребенка и отвезли в медицинское учреждение. Там ее определили в реанимацию, но школьница через некоторое время умерла.

Мама ребенка утверждает, что трагедия произошла из-за конфет — мол, дочь слишком много их съела, и при этом на голодный желудок. Пока никаких экспертиз не проводилось.

Сейчас по факту смерти ребенка проходит проверка, рассказали в областном Следственном комитете. О дате похорон школьницы пока не сообщается, пишет КП-Новосибирск.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Отравление#Расследование#Школьница#Следствие
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