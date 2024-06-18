Отравление конфетами могло стать причиной смерти школьницы под Новосибирском

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Под Новосибирском следователи занимаются выяснением причин неожиданной смерти младшеклассницы. Девочку сначала тошнило, но затем у нее остановилось дыхание.
По словам одной из родственниц погибшей, врачи скорой помощи откачали ребенка и отвезли в медицинское учреждение. Там ее определили в реанимацию, но школьница через некоторое время умерла.
Мама ребенка утверждает, что трагедия произошла из-за конфет — мол, дочь слишком много их съела, и при этом на голодный желудок. Пока никаких экспертиз не проводилось.
Сейчас по факту смерти ребенка проходит проверка, рассказали в областном Следственном комитете. О дате похорон школьницы пока не сообщается, пишет КП-Новосибирск.