«Прикамский картон» ПЦБК получил КЭР от Росприроднадзора на 7 лет

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Документ заменяет прежние разрешения на выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты и лимиты на размещение отходов и выдается в соответствии с законом «Об охране окружающей среды».
КЭР включает требования по охране окружающей среды, основанные на принципах наилучших доступных технологий. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее заявила, что до 31 декабря 2024 года такие разрешения должны получить 5 850 объектов, однако на данный момент их получили только около 13% предприятий. Отсутствие КЭР может привести к крупным штрафам и приостановке деятельности, пишет properm.ru.
ПЦБК начала процесс получения КЭР в 2021 году, который включал оценку экологической эффективности, разработку и согласование нормативов, а также инвентаризацию выбросов и сбросов. Документы были согласованы с Министерством промышленности и торговли РФ, Западно-Уральским управлением Росприроднадзора, территориальным органом Росрыболовства, Министерством промышленности и торговли Пермского края и Госинспекцией по экологии и природопользованию Пермского края.
11 июня ПЦБК успешно завершила все этапы и получила КЭР на семь лет. В документе установлены обязательные экологические параметры, которые предприятие должно соблюдать. Также в течение четырех лет после получения КЭР предприятие должно оснастить источники выбросов и сбросов системой автоматического контроля, которая будет передавать данные в Росприроднадзор в режиме онлайн.
ПЦБК активно участвует в национальном проекте «Экология» и строго соблюдает экологическое законодательство. В 2019–2020 годах компания провела модернизацию оборудования в рамках проектов «Сила картона» и «Сила бумаги», что позволило снизить потребление ресурсов и уменьшить воздействие на водные объекты. В 2021 году предприятие установило локальные очистные сооружения в цехах, а в 2022 году — новый водовыпуск. В мае этого года ПЦБК стала первым предприятием ЦБП России, включенным в реестр утилизаторов отходов в рамках РОП.