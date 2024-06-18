Самостоятельное путешествие по Бали. Где остановиться и что посмотреть

Искушенным любителям экстрима по душе придется район Улувату, расположенный на юге острова. Кроме того, на острове можно позаниматься йогой или сходить на местный рынок. Тем, кто хочет познакомиться с музеями и художественными галереями, можно посетить город Убуд.