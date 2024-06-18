Самостоятельное путешествие по Бали. Где остановиться и что посмотреть

Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Сразу стоит отметить, что этот остров самый популярный среди множества индонезийских островов. По словам представителей турбизнеса, кроме традиционного пляжного отдыха, здесь туристы могут получше узнать местную культуру, традиции и обычаи. Об этом пишет newia.ru.
Идеальным туристическим периодом для отдыха на Бали считается сухой период, который начинается в мае и заканчивается в октябре.
Кроме того, на Бали очень большая вероятность заболеть гепатитом А, гепатитом В, бешенством, а также брюшным тифом.
Также отмечается, что прямых рейсов между Россией и Индонезией нет, поэтому добираться придется с пересадками в Китае, Турции, ОАЭ. Для граждан РФ возможно получение туристических виз на 30 дней по прилете в аэропорт.
Чтобы в полной мере ощутить дух Бали, необходимо посетить деревню Чангу или лучшие пляжные клубы, такие как La Brisa, Finns Beach Club и Potato Head Beach Club.
Искушенным любителям экстрима по душе придется район Улувату, расположенный на юге острова. Кроме того, на острове можно позаниматься йогой или сходить на местный рынок. Тем, кто хочет познакомиться с музеями и художественными галереями, можно посетить город Убуд.