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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 10:47

В список Forbes попали 125 долларовых миллиардеров из России

Самые богатые новосибирцы по версии журнала Forbes в 2024 году

18 июня 2024, 10:45
Фото: atas.info
В список Forbes попали 125 долларовых миллиардеров из России

Раскрыты имена самых богатых новосибирцев по версии журнала Forbes в 2024 году

Два предпринимателя, связанные с Новосибирском, попали в престижный список российских миллиардеров, который составляет одно из самых авторитетных деловых изданий.

Журнал Forbes представил новый рейтинг миллиардеров России. На первом месте с состоянием $ 28600 млн бывший президент нефтяной компании «Лукойл», председатель общественного совета фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов.

24 строку рейтинга занимает выпускник мехмата Новосибирского государственного университета, его состояние оценивается в $ 6900 млн. Он один самых крупных игроков российского фармацевтического бизнеса, владеет крупными долями в отечественных компаниях «Фармстандарт», «Отисифарм», «Биокад» и «Генериум».

Бизнес Харитонина начинался с торговли ширпотребом на последнем курсе университета. После получения диплома в 1994 году он уехал в Москву, где через несколько лет стал главой инвестиционной компании «Профит-Хаус».

А на 73 позиции — новичок рейтинга, Владислав Филев и его семья с состоянием $ 1900 млн. Семейство Филевых тесно связано в Новосибирском через авиакомпанию «Сибирь». В начале 1998 года Владислав Филев стал ее генеральным директором и под его руководством компания стала крупнейшим частным авиаперевозчиком России. В 2006 компания провела ребрендинг и продолжила работу под маркой S7.

Дочь Владислава Филева, Татьяна, занимала знаковые руководящие посты в компании. Жена Наталья Филева занимала пост председателя совета директоров ЗАО «Группа компаний S7», в 2019 года погибла в результате авиакатастрофы частного самолета при заходе на посадку в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Сейчас Владислав Филев занимает должность председателя совета директоров группы S7.

Путь к богатству: какие вузы закончили миллиардеры Новосибирска
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