Самые богатые новосибирцы по версии журнала Forbes в 2024 году

А на 73 позиции — новичок рейтинга, Владислав Филев и его семья с состоянием $ 1900 млн. Семейство Филевых тесно связано в Новосибирском через авиакомпанию «Сибирь». В начале 1998 года Владислав Филев стал ее генеральным директором и под его руководством компания стала крупнейшим частным авиаперевозчиком России. В 2006 компания провела ребрендинг и продолжила работу под маркой S7.