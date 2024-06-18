Сильнейший ливень затопил улицы Новосибирска — смотрим фото и видео

Новосибирск вечером в понедельник, 17 июня настиг мощнейший ливень, репетиция которого прошла в обед. После нескольких дней экстремальной жары в город пришли ливни, и синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и град в течение всего вторника.