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Published Сегодня, 03:38

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Updated Сегодня, 03:40

Стремительное затопление новосибирских улиц во время ливня попало на видео

Сильнейший ливень затопил улицы Новосибирска — смотрим фото и видео

18 июня 2024, 03:38
Фото: atas.info

Стремительное затопление новосибирских улиц во время ливня попало на видео

Жители Новосибирска делятся в соцсетях фото и видео последствий сильнейшего ливня, настигшего столицу Сибири вечером 17 июня.

Новосибирск вечером в понедельник, 17 июня настиг мощнейший ливень, репетиция которого прошла в обед. После нескольких дней экстремальной жары в город пришли ливни, и синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и град в течение всего вторника.

Уставшие от изнуряющего зноя и духоты горожане наперебой делятся в соцсетях фото- и видео-свидетельствами разбушевавшейся стихии.

Журналиста Atas.Info непогода настигла в районе площади Кондратюка. Оказавшиеся около 21 часа на улице прохожие были вынуждены искать импровизированные укрытия, а Советская улица превратилась в полноводную реку.

Фото: atas.info

В какой-то момент после ливня показалось, что Советская превратилась в пруд — забитые ливневки не справлялись с потоком, и вода попросту «встала».

Фото: «АСТ-54»
«Это Венеция? Нет, Новосибирск! Всю жизнь мечтала побывать в Венеции, узнать, как же там люди живут?! Мечты сбываются», — так прокомментировала снимок сибирячка Людмила Стрекнева.

Вынужденные проводить лето в городе дети решили воспользоваться моментом и искупаться в созданном самой природой импровизированном бассейне. О санитарных правилах тут говорить не приходится.

К счастью, стихия в Новосибирске не стала причиной каких-либо чрезвычайных происшествий.

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