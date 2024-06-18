Сильнейший ливень затопил улицы Новосибирска — смотрим фото и видео

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Новосибирск вечером в понедельник, 17 июня настиг мощнейший ливень, репетиция которого прошла в обед. После нескольких дней экстремальной жары в город пришли ливни, и синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и град в течение всего вторника.
Уставшие от изнуряющего зноя и духоты горожане наперебой делятся в соцсетях фото- и видео-свидетельствами разбушевавшейся стихии.
Журналиста Atas.Info непогода настигла в районе площади Кондратюка. Оказавшиеся около 21 часа на улице прохожие были вынуждены искать импровизированные укрытия, а Советская улица превратилась в полноводную реку.
В какой-то момент после ливня показалось, что Советская превратилась в пруд — забитые ливневки не справлялись с потоком, и вода попросту «встала».
«Это Венеция? Нет, Новосибирск! Всю жизнь мечтала побывать в Венеции, узнать, как же там люди живут?! Мечты сбываются», — так прокомментировала снимок сибирячка Людмила Стрекнева.
Вынужденные проводить лето в городе дети решили воспользоваться моментом и искупаться в созданном самой природой импровизированном бассейне. О санитарных правилах тут говорить не приходится.
К счастью, стихия в Новосибирске не стала причиной каких-либо чрезвычайных происшествий.