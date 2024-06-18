Тайну имен котят манулов приоткрыли в новосибирском зоопарке

Posted 18 июня, 06:37
Published 18 июня, 06:37
Modified 18 июня, 07:21
Updated 18 июня, 07:21
Как рассказал директор зоопарка Андрей Шило, пока имя дали только одному котенку, девочку назвали Анечкой в честь бывшего вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой. Имена другим манулам планируют выбрать примерно через 1,5 недели.
«Конкурса проводиться не будет, имена выберут коллегиально — сотрудники зоопарка», — сказал Андрей Шило.
По словам директора Новосибирского зоопарка, сама Анна Терешкова навещала манулов один раз. Сейчас идут переговоры, решается вопрос о возможном шефстве над тёзкой.
За два месяца вес новорожденных манулов увеличился в десять раз, они весят примерно по одному килограмму. Котята гуляют по вольеру, активно осваивают окружающий мир. Посетители с удовольствием приходят посмотреть на их игры.
По словам заместителя директора зоопарка Ольги Шило, для эффективного размножения этих редких котов требуются особые условия.
«Рождение каждого котенка для нас является событием и большой радостью», — говорит Ольга Шило.
Зоопарк опубликовал видео, как котята выглядят сейчас, но лучше наблюдать за ними вживую. Тем более время работы учреждения продлили.