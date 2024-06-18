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Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Стало известно, когда детенышам манула дадут имена в Новосибирском зоопарке

Тайну имен котят манулов приоткрыли в новосибирском зоопарке

18 июня 2024, 06:37
Фото: Новосибирский зоопарк

Стало известно, когда детенышам манула дадут имена в Новосибирском зоопарке

В апреле-2024 в Новосибирском зоопарке случилось пушистое пополнение. На свет появились двенадцать очаровательных манулят. Atas.info выяснил, когда малышам дадут имена.

Как рассказал директор зоопарка Андрей Шило, пока имя дали только одному котенку, девочку назвали Анечкой в честь бывшего вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой. Имена другим манулам планируют выбрать примерно через 1,5 недели.

«Конкурса проводиться не будет, имена выберут коллегиально — сотрудники зоопарка», — сказал Андрей Шило.

По словам директора Новосибирского зоопарка, сама Анна Терешкова навещала манулов один раз. Сейчас идут переговоры, решается вопрос о возможном шефстве над тёзкой.

За два месяца вес новорожденных манулов увеличился в десять раз, они весят примерно по одному килограмму. Котята гуляют по вольеру, активно осваивают окружающий мир. Посетители с удовольствием приходят посмотреть на их игры.

По словам заместителя директора зоопарка Ольги Шило, для эффективного размножения этих редких котов требуются особые условия.

«Рождение каждого котенка для нас является событием и большой радостью», — говорит Ольга Шило.

Зоопарк опубликовал видео, как котята выглядят сейчас, но лучше наблюдать за ними вживую. Тем более время работы учреждения продлили.

Видео: Новосибирский зоопарк
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