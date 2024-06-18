Топ профессий, от которых новосибирцы отговаривают своих детей

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Так, у 12% опрошенных новосибирцев есть страх, что их ребенок станет дворником, и в итоге все усилия будут напрасны. 9% проголосовали против детей-продавцов и уборщиков. Одинаковое количество (по 8% опрошенных) не желают, чтобы дети были полицейскими и разнорабочими. Кроме того, 7% опрошенных не хотят иметь ребенка-блогера блогера.
5% респондентов не видят ничего хорошего в участи учителя. 4% родителей не радует перспектива иметь ребенка с военной карьерой. По 3% опрошенных с страшном сне видят, что они воспитали охранника или водителя. По 2% не хотят, чтобы дети становились врачами или чиновниками.
Если говорить про гендерное разделение, то мужчины чаще всего не желают видеть своих детей полицейскими, охранниками или сотрудниками госаппарата. А вот женщин больше пугает, что их отпрыски займутся неблагодарной грязной и тяжелой работой. Они не желают детям судьбы дворников, уборщиков, а также грузчиков.