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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Топ профессий, от которых новосибирцы отговаривают своих детей

Топ профессий, от которых новосибирцы отговаривают своих детей

18 июня 2024, 11:27
Фото: 1MI
Родители из Новосибирска рассказали о главных карьерных страхах в отношении своих детей. О результатах опроса рассказал сервис по поиску работы Superjob.ru.

Так, у 12% опрошенных новосибирцев есть страх, что их ребенок станет дворником, и в итоге все усилия будут напрасны. 9% проголосовали против детей-продавцов и уборщиков. Одинаковое количество (по 8% опрошенных) не желают, чтобы дети были полицейскими и разнорабочими. Кроме того, 7% опрошенных не хотят иметь ребенка-блогера блогера.

5% респондентов не видят ничего хорошего в участи учителя. 4% родителей не радует перспектива иметь ребенка с военной карьерой. По 3% опрошенных с страшном сне видят, что они воспитали охранника или водителя. По 2% не хотят, чтобы дети становились врачами или чиновниками.

Если говорить про гендерное разделение, то мужчины чаще всего не желают видеть своих детей полицейскими, охранниками или сотрудниками госаппарата. А вот женщин больше пугает, что их отпрыски займутся неблагодарной грязной и тяжелой работой. Они не желают детям судьбы дворников, уборщиков, а также грузчиков.

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#Алёна Рогонова#Образование#Новосибирск#Дети#Школа#Подростки#Работа#SuperJob#Профессии
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