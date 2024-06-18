Топ профессий, от которых новосибирцы отговаривают своих детей

Так, у 12% опрошенных новосибирцев есть страх, что их ребенок станет дворником, и в итоге все усилия будут напрасны. 9% проголосовали против детей-продавцов и уборщиков. Одинаковое количество (по 8% опрошенных) не желают, чтобы дети были полицейскими и разнорабочими. Кроме того, 7% опрошенных не хотят иметь ребенка-блогера блогера.