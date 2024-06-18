Третья мировая война может быть уже сегодня — страшное предсказание Кушала Кумара

История знает множество примеров, когда астрологические предсказания оказывались неверными. Тем не менее, такие заявления всегда находят свою аудиторию, вызывая интерес и беспокойство. Важно помнить, что астрология — это всего лишь одно из мнений, основанное на интерпретации небесных тел, и не всегда стоит принимать его за истину.