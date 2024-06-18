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Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Третья мировая война может быть уже сегодня — страшное предсказание Кушала Кумара

Третья мировая война может быть уже сегодня — страшное предсказание Кушала Кумара

18 июня 2024, 04:07
Фото: ru.freepik.com
Недавно индийский астролог Кушал Кумар сделал тревожное заявление о начале Третьей мировой войны 18 июня. Эта новость вызвала широкий резонанс и стала предметом обсуждения в СМИ и социальных сетях. Попробуем разобраться, насколько серьезны подобные предсказания и стоит ли им верить.

Кто такой Кушал Кумар?

Кушал Кумар — известный индийский астролог, который уже много лет занимается предсказаниями на основе астрологии. В его послужном списке немало точных прогнозов, что привлекло к нему внимание широкой аудитории. Тем не менее, его предсказание о Третьей мировой войне вызвало особый интерес и опасения.

Основания предсказания

Кумар утверждает, что его предсказание основано на сложных астрологических расчетах. Он проанализировал положение планет и звезд, которые, по его мнению, указывают на значительные мировые потрясения, начиная с 18 июня. Однако стоит отметить, что астрология не является точной наукой, и многие ученые скептически относятся к подобным прогнозам.

Реакция общества

Новость о предсказании быстро распространилась в Интернете, вызвав волну паники и обсуждений. Одни пользователи воспринимают слова Кумара всерьез и готовятся к худшему, другие же считают это очередной сенсацией без реальных оснований. К тому же, ранее Кумар называл в качестве предполагаемого конца света дату 10 июня, затем — 29 июня.

Влияние астрологических предсказаний

История знает множество примеров, когда астрологические предсказания оказывались неверными. Тем не менее, такие заявления всегда находят свою аудиторию, вызывая интерес и беспокойство. Важно помнить, что астрология — это всего лишь одно из мнений, основанное на интерпретации небесных тел, и не всегда стоит принимать его за истину.

Что делать?

Вместо того чтобы паниковать, стоит оставаться рациональными и не поддаваться на провокации. Важно критически оценивать информацию и полагаться на проверенные источники. В случае реальных угроз и кризисов правительство и официальные организации всегда информируют население и предпринимают необходимые меры.

Предсказание Кушала Кумара о начале Третьей мировой войны 18 июня, безусловно, привлекло внимание, но не стоит принимать его за чистую монету. Важно сохранять спокойствие и критически оценивать подобные заявления. Помните, что будущее всегда остается неопределенным, и паника — не лучший способ подготовиться к возможным событиям.

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#Общество#Россия#Предсказание#Третья мировая война#Астрология
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