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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

В регионе есть красивые памятники природы

У туристов растет интерес к путешествиям по Новосибирской области

18 июня 2024, 09:09
Фото: 2GIS
В регионе есть красивые памятники природы
На 50 тысяч туристов больше посетили Новосибирскую область за первые три месяца текущего года, сообщили в региональном правительстве.

В первом квартале 2024 года турпоток в регионе вырос на 16,5% по сравнению с прошлым годом. С января по март регион посетили почти 380 тысяч туристов, более 220 тысяч туристов останавливались в отелях и гостиницах.

«Важно отметить, что это данные по зимним месяцам, в то время как высокий туристический сезон приходится на лето. Соответственно, прогнозы на этот год у нас положительные», — заявил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

В среднем продолжительность поездки в Новосибирскую область составляет 2 дня. Наиболее длительные поездки, более 10 дней, совершают туристы для оздоровления в санаториях Новосибирской области. Наибольшее количество туристов приезжает из соседних регионов и Москвы.

Среди туристических локаций Новосибирской области на первые места выходят город Новосибирск и сибирская кухня, зоопарк, речные прогулки, НОВАТ, Академгородок. Кроме того, высокие позиции занимают санаторий «Озеро Карачи», Сузун-завод, Бердские скалы и озеро Чаны, а также деревни и поселки со своей историей.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин поставил задачу увеличить турпоток по стране до 140 млн человек в год, а вклад туризма в ВРП до 5%. Достичь этих целей помогает региональная госпрограмма «Развитие туризма в Новосибирской области», утвержденная правительством региона, и федеральные средства по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

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