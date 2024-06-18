Затопит еще больше: вода будет подниматься несколько дней в Новосибирске

С 18 по 21 июня уровень воды продолжит подниматься и в итоге может достигнуть 375 см. При этом рискованная отметка, согласно многолетнему опыту, составляет 360 см. От нее начинается подтопление низменных участков в СНТ «Геолог» в Первомайском районе. Вечером 17 июня вода здесь дошла до уровня 369 см, вода захватила несколько переулков и восемь участков. В СНТ «Строймашевец» пока подтоплений не наблюдается.