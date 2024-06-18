Затопит еще больше: вода будет подниматься несколько дней в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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С 18 по 21 июня уровень воды продолжит подниматься и в итоге может достигнуть 375 см. При этом рискованная отметка, согласно многолетнему опыту, составляет 360 см. От нее начинается подтопление низменных участков в СНТ «Геолог» в Первомайском районе. Вечером 17 июня вода здесь дошла до уровня 369 см, вода захватила несколько переулков и восемь участков. В СНТ «Строймашевец» пока подтоплений не наблюдается.
Ранее в ГУ МЧС России призвали подготовиться к подтоплениям, в том числе, обезопасить личные вещи и домашних животных. Ценное имущество нужно поднять на максимально большую высоту. Если есть верхние этажи или чердак — перенести их туда. В случае подтопления нужно звонить спасателям.
При этом Новосибирск продолжает тонуть в воде из-за обильных дождей. Ливень с градом начался 17 июня и продолжил идти 18-го. Некоторые улицы оказались затоплены.