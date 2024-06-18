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Затопит еще больше: вода будет подниматься несколько дней в Новосибирске

Затопит еще больше: вода будет подниматься несколько дней в Новосибирске

18 июня 2024, 03:36
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Вода в реке Обь на территории Новосибирской области продолжит подниматься вплоть по 21 июня, предупредили в мэрии города со ссылкой на экстренные службы.

С 18 по 21 июня уровень воды продолжит подниматься и в итоге может достигнуть 375 см. При этом рискованная отметка, согласно многолетнему опыту, составляет 360 см. От нее начинается подтопление низменных участков в СНТ «Геолог» в Первомайском районе. Вечером 17 июня вода здесь дошла до уровня 369 см, вода захватила несколько переулков и восемь участков. В СНТ «Строймашевец» пока подтоплений не наблюдается.

Ранее в ГУ МЧС России призвали подготовиться к подтоплениям, в том числе, обезопасить личные вещи и домашних животных. Ценное имущество нужно поднять на максимально большую высоту. Если есть верхние этажи или чердак — перенести их туда. В случае подтопления нужно звонить спасателям.

Приготовиться к эвакуации из-за подъема Оби призвали в МЧС жителей Новосибирска
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При этом Новосибирск продолжает тонуть в воде из-за обильных дождей. Ливень с градом начался 17 июня и продолжил идти 18-го. Некоторые улицы оказались затоплены.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Паводок#Подтопление#СНТ#Паводок в Новосибирской области 2024
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