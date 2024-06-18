Земельная афера: на Блюхера вместо медцентра могут построить бизнес-высотку

Как рассказала Atas.Info депутат горсовета Светлана Каверзина*, в ходе заседаний комиссии Совета депутатов по градостроительству не раз поднимался вопрос о судьбе этого масштабного инвестиционного проекта. Однако четких ответов о том, когда и как он будет реализован, депутаты так и не получили. По мнению собеседника редакции, на текущий момент ситуация уже требует вмешательства прокуратуры.