Земельная афера: на Блюхера вместо медцентра могут построить бизнес-высотку

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Участок на месте бывшего школьного стадиона между зданиями 38 и 40 по улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска выставлен на продажу за 140 млн рублей. В объявлении говорится, что за эти деньги предлагается переуступка права аренды 40 соток земли. Получены все разрешения на строительство, согласовано подведение электрических и коммунальных сетей.
Речь о скандальном участке, выделенном в 2018 году без торгов распоряжением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. В рамках так называемого «масштабного инвестиционного проекта» здесь должен был быть построен «Центр спортивной подготовки и медицинской реабилитации». Участок находится в аренде у ООО «Новосибирский центр регенераторной хирургии и реабилитации».
Первоначально речь шла о двухэтажном здании. Затем в региональном Минспорта говорили о 5-7 этажном строении. Чиновники объясняли, что такой специализированный центр необходим, поскольку в области отсутствует подобное учреждение, где спортсмены могли бы восстанавливаться после травм.
Однако после арендатору удалось добиться перевода участка из зоны для объектов спорта и здравоохранения в зону многоэтажной общественной застройки. В результате был разработан проект 18-этажного строения, возведение которого предполагалось завершить в первом квартале 2022 года. Но стройка замерла на этапе котлована.
«Ситуация выглядит скверно. Губернатор выделил без торгов участок под якобы спортивный объект. В итоге застройщик перезонировал и согласовал 18-этажную высотку и теперь планирует просто передать земельный участок за 140 млн рублей, хотя своего обещания построить объект до сих пор не выполнил», — комментирует координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, который и обратил внимание на объявление о продаже.
Как рассказала Atas.Info депутат горсовета Светлана Каверзина*, в ходе заседаний комиссии Совета депутатов по градостроительству не раз поднимался вопрос о судьбе этого масштабного инвестиционного проекта. Однако четких ответов о том, когда и как он будет реализован, депутаты так и не получили. По мнению собеседника редакции, на текущий момент ситуация уже требует вмешательства прокуратуры.
«Все можно остановить, еще ничего не продано. Но я думаю, что огласка этих планов их спугнет и они отойдут назад. А дальше уже нужно следить, чтобы снова участок не появился в продаже и требовать медицинский и спортивный объект, как это было заявлено изначально», — говорит депутат.
Разрешение на строительство действует до середины 2027 года.
Связаться с руководством ООО «Новосибирский центр регенераторной хирургии и реабилитации» не удалось.
Впервые скандал вокруг этого земельного участка вспыхнул еще в 2008 году, когда стало известно о планах строительства на месте школьного футбольного поля подземной парковки с эксплуатируемой крышей. Тогда жители дома на Блюхера, 38 писали жалобы во все инстанции, грозили уличными протестными акциями и в итоге людям удалось добиться отмены предполагаемой стройки.
После того, как появилась информация о желании возвести на этом небольшом участке земли медицинский центр, жители в ходе публичных слушаний попытались добиться перевода земли в зону зеленых насаждений. Однако в феврале 2019 года им отказали со ссылкой на то, что подобное предложение противоречит городскому Генплану.
Ситуация усугубляется еще и тем, что в 90-х годах стены пятиэтажной хрущевки треснули от просадки фундамента. Сейчас они скреплены железными стяжками. И любое масштабное строительство в непосредственной близости может иметь критические последствия для целостности жилого дома.
ООО «Новосибирский центр регенераторной хирургии и реабилитации» было основано в 2012 году. Деятельность в области здравоохранения указана в качестве основной. Кроме того, компания может торговать лекарствами и медтехникой, заниматься исследованиями и разработками в области биотехнологий.
Единственным владельцем компании является Анатолий Иваненко. Он же числится владельцем торгового дома «Золотое сечение», который занимается продажей косметики.
2023 год «Новосибирский центр регенераторной хирургии и реабилитации» закончил с чистым убытком в размере 34 тысяч рублей. По данным системы СПАРК, центр имеет высокий индекс финансового риска, что указывает на наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые могут привести к тому, что компания утратит платежеспособность.
*) — внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов