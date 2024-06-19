5 причин, почему кликер Hamster Kombat — это развод

Игроки тратят на Hamster Kombat по несколько часов в день, а кто-то даже просыпается ради этого ночью. По самым скромным подсчетам в игре в день нужно провести 2-3 часа. Но пока, кроме виртуальных денег, участники ничего не заработали. При этом Telegram получает гигантский трафик. Трафика у Hamster Kombat больше, чем «Яндекса» и VK вместе взятых, а продается он очень хорошо. Пока «хомячки» тапают по экранам, обороты бота по разным подсчетам достигают от нескольких сотен тысяч до миллионов долларов в день, утверждают аналитики.