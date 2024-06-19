5 причин, почему кликер Hamster Kombat — это развод

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Также можно говорить с уверенностью, что чат-бот Hamster Kombat — самый многочисленный канал в Telegram. Количество участников растет, при этом и критиков у игры немало. Давайте разберемся, что вызывает недоверие у скептиков.
Создатели и разработчики бота до сих пор предпочитают быть в тени, не раскрывая себя. При этом СМИ провели небольшое расследование и пришли к выводу, что к игре Hamster Kombat приложил руку бизнесмен, сооснователь CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович. Однако тот факт, что проект создан анонимной командой, вызывает сомнения в честности проекта. Без информации о разработчиках сложно оценить их намерения и доверять их обещаниям.
Вопрос о курсе будущей валюты остается открытым. Но исходя из числа игроков, которое заявили создатели, большой прибыли участникам ждать не стоит. Можно вспомнить другой проект, на который очевидно ориентируются создатели Hamster Kombat — Notcoin. Именно он стал первопроходцем, выведя на рынок свою криптовалюту. Участники игры получили свои дивиденды, но баснословными их назвать никак нельзя.
Hamster Kombat привлекает пользователей обещаниями быстрой и легкой прибыли. На практике, подобные обещания часто оказываются невыполнимыми, и вместо заработка пользователи рискуют потерять время. А оно, как известно, самый ценный и невосполнимый ресурс.
Игроки тратят на Hamster Kombat по несколько часов в день, а кто-то даже просыпается ради этого ночью. По самым скромным подсчетам в игре в день нужно провести 2-3 часа. Но пока, кроме виртуальных денег, участники ничего не заработали. При этом Telegram получает гигантский трафик. Трафика у Hamster Kombat больше, чем «Яндекса» и VK вместе взятых, а продается он очень хорошо. Пока «хомячки» тапают по экранам, обороты бота по разным подсчетам достигают от нескольких сотен тысяч до миллионов долларов в день, утверждают аналитики.
Также создатели платят за подписку на свои соцсети внутриигровой валютой (несуществующие хомяко-монеты). Таким образом, создатели раздули свои соцсети, нагнав туда миллионы подписчиков. Просто мечта любого SMM-щика. Многие присоединяются к игре, потому что им особо нечего делать. Ощущение монетизации своего времени дает ложное чувство удовлетворенности. Hamster Kombat — максимально простой, вызывающий привыкание кликер. От игрока требуется, чтобы он постоянно возвращался в игру. Создателям выгодно, чтобы пользователи систематически открывали приложение. Это обеспечивает возвращаемость пользователей (англ. Retention rate — коэффициент удержания аудитории) — важный критерий для оценки продукта. В итоге повышается ценность проекта в глазах инвесторов, а время и внимание игроков перепродают другим компаниям. Стоит отметить, в таком случае может вырасти в цене и сам токен.
В настоящий момент вывести заработанные в игре средства на реальный счет невозможно. Создатели анонсировали листинг токенов $HMSTR, но точной даты не назначено. Пока речь идет только о переговорах.
Эксперты предупреждают, что игроков могут «развести». Мошенники создают приложения, с помощью которых якобы можно вывести деньги, но на самом деле нечестные на руку граждане лишь получают доступ к криптокошельку доверчивых «хомяков».
Хотя кликеры могут показаться интересным способом заработка, важно быть внимательным и осторожным. В случае с Telegram-ботом Hamster Kombat, перед тем как вкладывать свое время, тщательно проверяйте любую информацию и обращайте внимание на предупреждающие сигналы.
Если вы всё еще не передумали играть в Hamster Kombat, тогда посмотрите инструкцию, как в нее играть и как срубить больше монет.