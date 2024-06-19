Банкротство грозит подрядчику ремонта Октябрьского моста в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
«Сибирский центр консалтинга и оценки» сообщил о намерении обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием начать процедуру банкротства в отношении ООО «Спецтрансстрой», следует из материалов системы СПАРК. Иск будет подан в интересах одного из кредиторов «Спецтрансстроя», ООО «Тандем». Сумма задолженности не называется.
ООО «Спецтранстрой» — один из трех подрядчиков ремонта Октябрьского моста. Накануне, 18 июня, глава транспортного департамента мэрии Иосиф Кодалаев заявил, что компания систематически срывает оговоренные сроки работ и пригрозил разрывом муниципального контракта.
ООО «Спецтрансстрой» было зарегистрировано в 2009 году и у него заявлен очень широкий спектр деятельности: от строительства зданий, автомобильных дорог, тоннелей и линий электропередачи до водолазных работ и риэлтерской практики. Сейчас основным владельцем является Сергей Дмуха, а ранее 25% компании контролировало скандально известное муниципальное предприятие «Метро Мир». Сейчас его экс-директор Александр Мысик находится в СИЗО, в его отношении возбуждены три уголовных дела, связанных с махинациями при строительстве дороги и ливневого коллектора у нового ЛДС. А кредиторы требуют признать МП «Метро Мир» банкротом.
Финансовое состояние муниципального подрядчика оставляет желать лучшего: 2023 год «Спецтрансстрой» завершил с чистым убытком в размере 412.4 млн рублей, а стоимость чистых активов уменьшилась на 295,5 млн рублей.
«Это означает, что в отчетном году компания была „фундаментально“ убыточна, то есть на покрытие убытков она использовала весь собственный капитал», — говорится в карточке компании в системе СПАРК.
Выбор подрядчика на ремонт Октябрьского моста проходил в форме закупки у единственного поставщика, то есть, без конкурса. 31 мая 2022 года мэрия и «Сибтрансстрой» подписали соглашение, сумма контракта составляла 2,23 млрд рублей.
«Подрядчик заменит все слои мостового полотна (асфальтобетон), перильные ограждения, мачты освещения, системы водоотвода с пролетного строения, демонтирует накладные плиты на тротуарной консоли», — сказано в документе.
Ремонт планировалось вести в три этапа, срок окончания — 9 декабря 2024 года.
Муниципалитет не смутило, что только за предшествующий заключению контракта 2022 год ООО «Сибтрансстрой» было неоднократно оштрафовано с формулировкой «просрочка исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом». Общая сумма штрафов составила 2,405 млн рублей.
А с момента заключения контракта на ремонт моста по май 2024 года компания накопила аналогичных штрафов на феерические 38,659 млн рублей.
Проблемы со сроками ремонта Октябрьского моста у «Сибтрансстроя» начались еще в прошлом году. Работы велись настолько низкими темпами, что в ноябре мэрии пришлось привлечь двух дополнительных подрядчиков. ООО «ДК Клевер» занимается ремонтом конструктивных элементов моста, а ООО «Дороги54» отвечает за дорожное полотно.
Но, несмотря на такую ситуацию, мэрия не торопилась разрывать контракт с нерадивым подрядчиком, у которого еще в прошлом году были очевидные признаки грядущего банкротства.
Ситуация, когда многомиллионные муниципальные контракты раз за разом получают подрядчики, ранее не выполнявшие свои обязательства, типична для Новосибирска. Чего стоят только громкие скандалы вокруг благоустройства городских зеленых зон и общественных пространств, о которых мы подробно рассказывали осенью прошлого года.
И «проблема нерешима» заявляла занимавшая тогда пост вице-мэра Анна Терешкова. Чиновники ссылаются на несовершенство федерального закона №44, который регулирует сферу муниципальных и государственных закупок.
О несовершенстве законодательства говорит и доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари. Закон, созданный в свое время для экономии бюджетных средств, нуждается в доработке. Однако, считает эксперт, дело не только в устаревшей модели контрактной системы.
«То, что одни и те же компании выходят на торги, плохо выполняют работу, но не попадают в реестр недобросовестных поставщиков, а продолжают такую свою деятельность, это может указывать на аффилированость их с заказчиками. И тут уже нужно разбираться соответствующим органам», — говорит Коложвари.
По его словам, вызывает вопросы и популярная у новосибирских властей практика заключения контрактов без конкурса, с единственным поставщиком. В то время, как в регионе зарегистрировано более 6 тысяч строительных организаций, подряды получают одни и те же компании.