Банкротство грозит подрядчику ремонта Октябрьского моста в Новосибирске

ООО «Спецтрансстрой» было зарегистрировано в 2009 году и у него заявлен очень широкий спектр деятельности: от строительства зданий, автомобильных дорог, тоннелей и линий электропередачи до водолазных работ и риэлтерской практики. Сейчас основным владельцем является Сергей Дмуха, а ранее 25% компании контролировало скандально известное муниципальное предприятие «Метро Мир». Сейчас его экс-директор Александр Мысик находится в СИЗО, в его отношении возбуждены три уголовных дела, связанных с махинациями при строительстве дороги и ливневого коллектора у нового ЛДС. А кредиторы требуют признать МП «Метро Мир» банкротом.