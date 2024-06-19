Более 12 млн «Россети Новосибирск» направили на ремонт подстанций в регионе

Летом ремонтная программа «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») вступила в самую активную фазу. Для повышения надежности электроснабжения и подготовки электросетей к зимнему периоду энергетики проводят регламентное обслуживание и ремонтируют линии электропередачи и оборудование подстанций. За последние два месяца на юге Новосибирской области провели масштабный ремонт высоковольтных электрических подстанций классом напряжения 35 и 110 кВ. От них запитаны многие объекты в зоне обслуживания филиала «Карасукские электрические сети», в которую входят 168 населенных пунктов в четырех районах области — Карасукском, Баганском, Купинском, Краснозёрском.