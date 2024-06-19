Более 12 млн «Россети Новосибирск» направили на ремонт подстанций в регионе

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Более 12 млн рублей вложили «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») в ремонт высоковольтных подстанций на юге региона. В 2024 году на программу технического обслуживания и ремонта электросетей выделят 1,6 млрд рублей.
Летом ремонтная программа «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») вступила в самую активную фазу. Для повышения надежности электроснабжения и подготовки электросетей к зимнему периоду энергетики проводят регламентное обслуживание и ремонтируют линии электропередачи и оборудование подстанций. За последние два месяца на юге Новосибирской области провели масштабный ремонт высоковольтных электрических подстанций классом напряжения 35 и 110 кВ. От них запитаны многие объекты в зоне обслуживания филиала «Карасукские электрические сети», в которую входят 168 населенных пунктов в четырех районах области — Карасукском, Баганском, Купинском, Краснозёрском.
На четырех подстанциях 35/10 кВ — Палецкая, Рождественская, Чаинская и Ореховская — в рамках мероприятий по капитальному ремонту смонтировали пробивные предохранители. Они необходимы для защиты подстанционного оборудования. Еще более широкий спектр работ проводят на шести подстанциях более высокого класса напряжения 110 кВ.
Специалисты заменили восемь разрядников на ограничители перенапряжения на подстанции Зубковская и 27 опорных изоляторов на подстанции Савкинская. В июне работы продолжаются на подстанциях Купинская, Ирбизинская, Калиновская и Целинная. Здесь специалисты меняют трансформаторы, кабели распределительных устройств и запорную арматуру, устанавливают пробивные предохранители, проводят регулировку оборудования, монтируют телесигнализацию для дистанционной передачи данных о состоянии оборудования. Это способствует ускорению и оптимизации оперативного управления и контроля.