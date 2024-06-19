atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июня, 12:43

Published 19 июня, 12:43

Modified 19 июня, 12:45

Updated 19 июня, 12:45

Годзилла против новосибирских охранников: эпичная погоня попала на видео

19 июня 2024, 12:43

Эпичная погоня и схватка Годзиллы с новосибирскими охранниками попала на видео

Воришки, среди которых был Годзилла, не захотели расплачиваться за алкоголь и устроили драку, погоню и стычку с армянской диаспорой, рассказали в АБ «Гвардия»

В Новосибирске стандартная ситуация с вызовом охранников обернулась эпичной погоней. В магазине сотрудница заметила, как двое лиц сомнительной наружности попытались выйти, не оплатив пиво. Очевидцы, заметившие противоправный поступок, попытались остановить воришек, завязалась драка.

Любители бесплатного пива в первом раунде схватки победили. При этом они позвонили и дождались прибытия на место представителей армянской диаспоры. На место также приехали сотрудники АБ «Гвардия» и полицейские.

Воришки испугались и попытались уехать с места конфликта. Погоня была стремительной и завершилась задержанием агрессоров. Мужчин задержали.

«Задержанный армянин известен по прозвищу Годзилла», — сообщили в АБ «Гвардии».

Известно, что Годзилла ранее уже имел проблемы с законом. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

Читайте также:
Последствия столкновения двух грузовиков под Новосибирском попали на видеоРаскрыты обстоятельства гибели школьника на пляже в НовосибирскеГде купаться в Новосибирской области: список официальных пляжей
#Екатерина Боженович#Происшествия#Видео#Новосибирск#Погоня#Охрана#Гвардия#Видеоролики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика