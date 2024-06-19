Мэрия назвала причину провала тротуара на Большевистской в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Причиной обрушения послужила нерабочая система водоотведения, заявил недавно назначенный глава Дептранса Иосиф Кодалаев. По его словам, ливневка повредилась при первом обрушении на этом участке несколько лет назад.
В настоящий момент разрушения восстановлены. Напомним, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев даже ввел режим повышенной готовности и поручил восстановить водоотвод.
Отметим, аналогичный режим по той же причине действовал летом 2021 года.