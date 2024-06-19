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Мэрия назвала причину провала тротуара на Большевистской в Новосибирске

Мэрия назвала причину провала тротуара на Большевистской в Новосибирске

19 июня 2024, 04:32
Фото: 1MI
11 июня стало известно, что на улице Большевистской недалеко от пересечения с улицей Добролюбова обвалился тротуар и проезжая часть. 19 июня на аппаратном совещании в мэрии объяснили, почему это произошло.

Причиной обрушения послужила нерабочая система водоотведения, заявил недавно назначенный глава Дептранса Иосиф Кодалаев. По его словам, ливневка повредилась при первом обрушении на этом участке несколько лет назад.

В настоящий момент разрушения восстановлены. Напомним, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев даже ввел режим повышенной готовности и поручил восстановить водоотвод.

Отметим, аналогичный режим по той же причине действовал летом 2021 года.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Мэрия#Мэрия Новосибирска#Провалы#Большевистская улица#Ливневки
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