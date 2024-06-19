Минспорта опровергает продажу участка в Новосибирске для строительства медцентра

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области заинтересовано в строительстве Центра спортивной подготовки и медицинской реабилитации и осуществляет контроль за соблюдением арендатором земельного участка сроков его реализации, сообщили в ведомстве.
«Арендатор в установленные сроки предоставляет отчет с отражением динамики реализации проекта. По информации застройщика объявления о продаже или переуступке аренды земельного участка с его стороны не подавались», — говорится в сообщении.
В Минспорте подчеркивают, что установленный вид разрешенного использования участка позволяет размещать на нем только объекты спорта, коммунального обслуживания и здравоохранения.
Согласно последней редакции соглашения между региональным правительством и ООО «Новосибирский центр регенераторной хирургии и реабилитации», центр для реабилитации травмированных спортсменов должен быть построен на участке между домами 38 и 40 по улице Блюхера не позднее 24 декабря 2027 года
Ранее координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев обнаружил объявление на одном из специализированных сайтов, в котором за 140 млн рублей предлагалась переуступка права аренды этого участка. По словам активиста, участок уже переведен в зону деловой застройки, что позволяет возводить, например, бизнес-центр.
Земельный участок площадью 40 соток в 2018 году был выделен без торгов решением губернатора Андрея Травникова ООО «Новосибирский центр регенераторной хирургии и реабилитации» для строительства «Центра спортивной подготовки и медицинской реабилитации».
По первоначальному плану, строительство должно было быть завершено в начале 2022 года. Но дальше котлована дело так и не продвинулось.