Минспорта опровергает продажу участка в Новосибирске для строительства медцентра

Согласно последней редакции соглашения между региональным правительством и ООО «Новосибирский центр регенераторной хирургии и реабилитации», центр для реабилитации травмированных спортсменов должен быть построен на участке между домами 38 и 40 по улице Блюхера не позднее 24 декабря 2027 года