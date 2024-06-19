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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Чиновники обещают, что центр спортивной реабилитации будет построен до конца 2027 года

Минспорта опровергает продажу участка в Новосибирске для строительства медцентра

19 июня 2024, 10:28
Фото: atas.info
Чиновники обещают, что центр спортивной реабилитации будет построен до конца 2027 года
В региональном правительстве говорят, что контролируют все действия арендатора земли, где должен быть построен центр реабилитации спортсменов.

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области заинтересовано в строительстве Центра спортивной подготовки и медицинской реабилитации и осуществляет контроль за соблюдением арендатором земельного участка сроков его реализации, сообщили в ведомстве.

«Арендатор в установленные сроки предоставляет отчет с отражением динамики реализации проекта. По информации застройщика объявления о продаже или переуступке аренды земельного участка с его стороны не подавались», — говорится в сообщении.

В Минспорте подчеркивают, что установленный вид разрешенного использования участка позволяет размещать на нем только объекты спорта, коммунального обслуживания и здравоохранения.

Согласно последней редакции соглашения между региональным правительством и ООО «Новосибирский центр регенераторной хирургии и реабилитации», центр для реабилитации травмированных спортсменов должен быть построен на участке между домами 38 и 40 по улице Блюхера не позднее 24 декабря 2027 года

Такой баннер висит на заборе, что окружает котлованТакой баннер висит на заборе, что окружает котлован
Такой баннер висит на заборе, что окружает котлован

Ранее координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев обнаружил объявление на одном из специализированных сайтов, в котором за 140 млн рублей предлагалась переуступка права аренды этого участка. По словам активиста, участок уже переведен в зону деловой застройки, что позволяет возводить, например, бизнес-центр.

Земельный участок площадью 40 соток в 2018 году был выделен без торгов решением губернатора Андрея Травникова ООО «Новосибирский центр регенераторной хирургии и реабилитации» для строительства «Центра спортивной подготовки и медицинской реабилитации».

По первоначальному плану, строительство должно было быть завершено в начале 2022 года. Но дальше котлована дело так и не продвинулось.

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#Новосибирск#Строительство#Сроки#Земельный участок#Минспорт
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