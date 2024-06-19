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Updated Сегодня, 07:26

На «трассе смерти» под Тюменью погиб водитель из Новосибирска

На «трассе смерти» под Тюменью погиб водитель из Новосибирска

19 июня 2024, 07:24
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Новосибирец погиб в ДТП под Ишимом, в его легковой автомобиль врезался грузовик Isuzu, следует из сообщения Госавтоинспекции Тюменской области.

В Тюменской области вечером во вторник, 18 июня, в дорожно-транспортном происшествии погиб 29-летний житель Новосибирска. Факт трагедии подтвердили в Госавтоинспекции Тюменской области.

На данный момент известно, что примерно в 22 часа 50-летний водитель грузовика Isuzu по каким-то причинам выехал на встречную полосу автотрассы между Тюменью и Омском и протаранил Volkswagen. От удара легковушка вылетела с дороги, а грузовой автомобиль перевернулся на бок.

Водитель Volkswagen от полученных травм скончался на месте, управлявший грузовиком мужчина с различными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

Сейчас сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП#Автомобиль#Тюмень#Volkswagen#Isuzu
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