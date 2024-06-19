На «трассе смерти» под Тюменью погиб водитель из Новосибирска

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В Тюменской области вечером во вторник, 18 июня, в дорожно-транспортном происшествии погиб 29-летний житель Новосибирска. Факт трагедии подтвердили в Госавтоинспекции Тюменской области.
На данный момент известно, что примерно в 22 часа 50-летний водитель грузовика Isuzu по каким-то причинам выехал на встречную полосу автотрассы между Тюменью и Омском и протаранил Volkswagen. От удара легковушка вылетела с дороги, а грузовой автомобиль перевернулся на бок.
Водитель Volkswagen от полученных травм скончался на месте, управлявший грузовиком мужчина с различными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.
Сейчас сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.