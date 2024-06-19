На «трассе смерти» под Тюменью погиб водитель из Новосибирска

На данный момент известно, что примерно в 22 часа 50-летний водитель грузовика Isuzu по каким-то причинам выехал на встречную полосу автотрассы между Тюменью и Омском и протаранил Volkswagen. От удара легковушка вылетела с дороги, а грузовой автомобиль перевернулся на бок.