Новосибирскую телеведущую Лазареву* признали террористкой и объявили в розыск

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Данные иноагента Татьяны Лазаревой* внесли в список Росфинмониторинга. Перечень содержит информацию о физических и юридических лицах, которые причастны к экстремизму и терроризму.
Сама уроженка Новосибирска уже длительное время находится за рубежом. Она активно пропагандирует ненависть к населению Российской Федерации. Ранее Татьяна Лазарева* была объявлена в розыск из-за возбужденного в ее отношении уголовного дела.
На своей странице в социальных сетях женщина пытается иронизировать над ситуацией. При этом часть комментаторов отмечают, что объективно Татьяна Лазарева* стала выглядеть хуже, чем во время работы и проживания на территории России.
* внесена в список лиц-иноагентов, экстремистов и террористов.