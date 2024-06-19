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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Новосибирскую телеведущую Лазареву* признали террористкой и объявили в розыск

Новосибирскую телеведущую Лазареву* признали террористкой и объявили в розыск

19 июня 2024, 13:16
Фото: скриншот видео с YouTube
Уроженку Новосибирска внесли в соответствующий список, опубликованный на сайте Росфинмониторинга

Данные иноагента Татьяны Лазаревой* внесли в список Росфинмониторинга. Перечень содержит информацию о физических и юридических лицах, которые причастны к экстремизму и терроризму.

Сама уроженка Новосибирска уже длительное время находится за рубежом. Она активно пропагандирует ненависть к населению Российской Федерации. Ранее Татьяна Лазарева* была объявлена в розыск из-за возбужденного в ее отношении уголовного дела.

На своей странице в социальных сетях женщина пытается иронизировать над ситуацией. При этом часть комментаторов отмечают, что объективно Татьяна Лазарева* стала выглядеть хуже, чем во время работы и проживания на территории России.

 

* внесена в список лиц-иноагентов, экстремистов и террористов.

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#Екатерина Боженович#Общество#Розыск#Терроризм#Экстремизм
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