ОСАГО уберут из обязательных документов при регистрации авто в 2025 году

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Закон должен вступить в силу и облегчить жизнь автовладельцам с 1 марта 2025 года. До этого его предстоит утвердить Совету Федерации и подписать президенту РФ, но судя по всему, это уже вопрос решенный.
Тот же закон разрешит собственнику снять транспортное средство с учета сразу после заключения сделки. Сейчас же автовладельцам приходится выжидать 10 дней.
Еще одно нововведение. В случае кражи автомобиль будут снимать с учета по обращению собственника. Бегать по инстанциям и собирать справки не придется.
Новый закон признал снизить избыточность присутствия полиса ОСАГО в жизни автомобилистам.
Кстати, штрафы за проблемы с ОСАГО — одни из самых популярных среди новосибирских водителей.
Ранее автостраховщики составили рейтинг самых аварийных дорог в Новосибирске. Попробуете угадать тройку лидеров. Причем ДТП провоцируют не только водители, но и дорожные работы (а возможно, и ямы).