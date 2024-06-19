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Published Сегодня, 09:57

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Updated Сегодня, 09:59

ОСАГО уберут из обязательных документов при регистрации авто в 2025 году

ОСАГО уберут из обязательных документов при регистрации авто в 2025 году

19 июня 2024, 09:57
Фото: 1MI
Госдума во втором чтении приняла закон, согласно которому полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) не будут требовать при постановке транспортного средства на учет, а также при смене собственника.

Закон должен вступить в силу и облегчить жизнь автовладельцам с 1 марта 2025 года. До этого его предстоит утвердить Совету Федерации и подписать президенту РФ, но судя по всему, это уже вопрос решенный.

Тот же закон разрешит собственнику снять транспортное средство с учета сразу после заключения сделки. Сейчас же автовладельцам приходится выжидать 10 дней.

Еще одно нововведение. В случае кражи автомобиль будут снимать с учета по обращению собственника. Бегать по инстанциям и собирать справки не придется.

Новый закон признал снизить избыточность присутствия полиса ОСАГО в жизни автомобилистам.

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Кстати, штрафы за проблемы с ОСАГО — одни из самых популярных среди новосибирских водителей.

Ранее автостраховщики составили рейтинг самых аварийных дорог в Новосибирске. Попробуете угадать тройку лидеров. Причем ДТП провоцируют не только водители, но и дорожные работы (а возможно, и ямы).

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Авто#ОСАГО
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