Отменили приговор уборщице, обвиненной в краже сумки с 7 млн в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В ноябре 2021 года в Новосибирске Айнагуль Борбуева шла по улице и увила сумку для ноутбука. Без задней мысли женщина взяла ее с собой. Как она утверждает, особой ценности сумка не представляла, в ней лежали только флешка и ручка. Однако сутки спустя спохватился хозяин сумки. Он оказался бизнесменом и обратился в полицию. По его словам, он перебрал в баре и оставил сумку на асфальте, когда садился в такси. А в этой самой сумке лежали 7 млн рублей. Происхождение финансов мужчина объяснил выручкой с продажи имущества, а также ссудой в банке.
Женщину нашли и заключили под стражу. Записи с камер наблюдения подтвердили, что Борбуева действительно присвоила себе сумку. Ее действия классифицировали как кражу в особо крупном размере, за которую грозит лишение свободы до 10 лет.
Всё это время уборщица доказывала, что никаких денег в сумке не было. Ее показания подтвердила процедура проверки на полиграфе (детектор лжи).
Октябрьский районный суд вынес вердикт: 2,5 года в колонии общего режима. Но областной суд по итогам рассмотрения апелляции встал на сторону женщины. Реальный срок заменили на штраф в 60 тысяч рублей за кражу пустой сумки, но и его отменили. Причина — долгое нахождение в СИЗО, пишет КП-Новосибирск.
8-й кассационный суд в Кемерово решил, что сумка не стоит заявленных 8 тысяч рублей. Но чтобы определить стоимость точно, решили назначить экспертизу. Если стоимость окажется ниже 2,5 тысячи рублей, то дело переквалифицируют в административное. Тогда Борбуеву реабилитируют. Сумка была возвращена владельцу, и теперь он должен ее передать для проведения экспертизы. Адвокаты Борбуевой надеются, что даже если сумка снова утеряна, это будет трактоваться в ее пользу.
Сейчас Айнагуль снова трудится уборщицей, ждет экспертизы и планирует получить компенсации за нахождение в СИЗО и моральный вред.