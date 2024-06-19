Отменили приговор уборщице, обвиненной в краже сумки с 7 млн в Новосибирске

В ноябре 2021 года в Новосибирске Айнагуль Борбуева шла по улице и увила сумку для ноутбука. Без задней мысли женщина взяла ее с собой. Как она утверждает, особой ценности сумка не представляла, в ней лежали только флешка и ручка. Однако сутки спустя спохватился хозяин сумки. Он оказался бизнесменом и обратился в полицию. По его словам, он перебрал в баре и оставил сумку на асфальте, когда садился в такси. А в этой самой сумке лежали 7 млн рублей. Происхождение финансов мужчина объяснил выручкой с продажи имущества, а также ссудой в банке.