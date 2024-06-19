Потоп в здании вокзала «Новосибирск-Главный» заблокировал пассажирам вход

Из-за потопа в помещениях вокзала Новосибирск-Главный пассажиры рисковали не успеть к отправлению своих поездов. Сейчас транспортная прокуратура проверяет, как на Западно-Сибирской железной дороге соблюдается законодательство о защите прав пассажиров, сообщили в надзорном ведомстве.