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Потоп в здании вокзала «Новосибирск-Главный» заблокировал пассажирам вход

Потоп в здании вокзала «Новосибирск-Главный» заблокировал пассажирам вход

19 июня 2024, 05:51
Фото: atas.info
В Новосибирске транспортная прокуратура проверит потоп на первом этаже здания городского железнодорожного вокзала, из-за которого пассажиры не могли попасть в зал ожидания, сообщает пресс-служба надзорного ведомства

Из-за потопа в помещениях вокзала Новосибирск-Главный пассажиры рисковали не успеть к отправлению своих поездов. Сейчас транспортная прокуратура проверяет, как на Западно-Сибирской железной дороге соблюдается законодательство о защите прав пассажиров, сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, вечером в понедельник, 17 июня Новосибирск настигла сильнейшая гроза с проливным ливнем. Примерно в 21 час дождевая вода затопила тамбур первого этажа вокзала на улице Дмитрия Шамшурина. Происшествие очевидцы запечатлели на видео.

Судя по кадрам съемки, некоторые посетители вокзала были вынуждены снять обувь, чтобы миновать затопленные участки пола.

Несмотря на то, что в прокуратуре назвали «сверхинтенсивными» прошедшие в тот вечер осадки, проверка будет проведена по всей строгости.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Вокзал#Потоп#Прокуратура#Гроза#Новосибирск-Главный#Права пассажиров
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