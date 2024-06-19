Потоп в здании вокзала «Новосибирск-Главный» заблокировал пассажирам вход

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Из-за потопа в помещениях вокзала Новосибирск-Главный пассажиры рисковали не успеть к отправлению своих поездов. Сейчас транспортная прокуратура проверяет, как на Западно-Сибирской железной дороге соблюдается законодательство о защите прав пассажиров, сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, вечером в понедельник, 17 июня Новосибирск настигла сильнейшая гроза с проливным ливнем. Примерно в 21 час дождевая вода затопила тамбур первого этажа вокзала на улице Дмитрия Шамшурина. Происшествие очевидцы запечатлели на видео.
Судя по кадрам съемки, некоторые посетители вокзала были вынуждены снять обувь, чтобы миновать затопленные участки пола.
Несмотря на то, что в прокуратуре назвали «сверхинтенсивными» прошедшие в тот вечер осадки, проверка будет проведена по всей строгости.