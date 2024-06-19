Приостановили строительство шести школ по концессии в Новосибирске

Соглашение подписали в 2021 году, на строительство выделили более 3 млрд рублей. Концессионером выступает ООО «Школа на Николая Сотникова». Шесть школ планировали сдать еще в 2023 году, однако до сих пор степень готовности объектов не превышает 22%.