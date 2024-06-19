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Приостановили строительство шести школ по концессии в Новосибирске

Приостановили строительство шести школ по концессии в Новосибирске

19 июня 2024, 05:03
Фото: 1MI
Возведение зданий для шести образовательных учреждений поставили на паузу, это следует из ответа регионального Минобра.

Как следует из ответа главы Министерства образования Марии Жафяровой общественнику Евгению Митрофанову, приостановка связана с «отступлением концессионеров от проектных решений». Строительство отложено из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В июне стройплощадку на Спортивной улице опечатали на 1,5 месяца из-за выявленных дефектов.

Соглашение подписали в 2021 году, на строительство выделили более 3 млрд рублей. Концессионером выступает ООО «Школа на Николая Сотникова». Шесть школ планировали сдать еще в 2023 году, однако до сих пор степень готовности объектов не превышает 22%.

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#Алёна Рогонова#Образование#Новосибирск#Концессия#Уголовное дело#Стройка
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