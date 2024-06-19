Приостановили строительство шести школ по концессии в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Как следует из ответа главы Министерства образования Марии Жафяровой общественнику Евгению Митрофанову, приостановка связана с «отступлением концессионеров от проектных решений». Строительство отложено из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
В июне стройплощадку на Спортивной улице опечатали на 1,5 месяца из-за выявленных дефектов.
Соглашение подписали в 2021 году, на строительство выделили более 3 млрд рублей. Концессионером выступает ООО «Школа на Николая Сотникова». Шесть школ планировали сдать еще в 2023 году, однако до сих пор степень готовности объектов не превышает 22%.