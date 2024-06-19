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Прокуратура потребовала от мэрии построить ливневки в Новосибирске

Прокуратура потребовала от мэрии построить ливневки в Новосибирске

19 июня 2024, 02:47
Фото: 1MI
В Новосибирске областная прокуратура через суд потребовала от мэрии оборудовать ливневой канализацией несколько улиц, следует из сообщения пресс-службы надзорного органа.

В Новосибирске прокуратура Советского района потребовала от мэрии построить ливневую канализацию на улицах Кутателадзе, Варшавской, Энгельса и на Бердском шоссе. Иск в суд был подан после критической ситуации с талыми водами, сложившейся нынешней весной, рассказали Atas.Info в пресс-службе областной прокуратуры.

В надзорный орган обратились жильцы дома № 7 по улице Энгельса. Они рассказали, что вода подтапливает несколько подъездов жилой пятиэтажки, и существует угроза разрушения конструкций здания.

В настоящий момент в районных судах Новосибирска рассматривается еще несколько исков прокуратуры по поводу отсутствия ливневой канализации.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Прокуратура#Канализация#Талые воды#Подтопление#Ливневки
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