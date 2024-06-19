Прокуратура потребовала от мэрии построить ливневки в Новосибирске

В Новосибирске прокуратура Советского района потребовала от мэрии построить ливневую канализацию на улицах Кутателадзе, Варшавской, Энгельса и на Бердском шоссе. Иск в суд был подан после критической ситуации с талыми водами, сложившейся нынешней весной, рассказали Atas.Info в пресс-службе областной прокуратуры.