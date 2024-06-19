Пушистому «сфинксу» выберут новых хозяев на «Дне Хвоста»

Среди кошек, как обычно, будут и похожие на представителей разных пород. Волонтеры привезут красивую и необычную молодую кошку по имени Мадам Кракен. У нее жесткая вьющаяся шерсть и огромные уши. Ее нашли в подъезде рядом с упаковкой недоеденных роллов, как она там оказалась — никто не знал. Кучерявая любительница морепродуктов была в ярости, за что и получила свое прозвище. Как рассказывают зоозащитники, после стерилизации она стала более сговорчивой.