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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Кошечка ищет новый дом

Пушистому «сфинксу» выберут новых хозяев на «Дне Хвоста»

19 июня 2024, 07:04
Фото: организаторы «День хвоста»
Кошечка ищет новый дом
В Новосибирске в ближайшие выходные вновь будут раздавать кошек и собак из приютов, сообщили организаторы выставки-раздачи животных «День хвоста».

Ярмарка-раздача «День Хвоста» на этот раз пройдет в «летнике» ТК «Река». Под навесом на улице со стороны набережной поставят клетки с мурлыками, а собаки будут под присмотром кураторов свободно прогуливаться на поводке.

Среди кошек, как обычно, будут и похожие на представителей разных пород. Волонтеры привезут красивую и необычную молодую кошку по имени Мадам Кракен. У нее жесткая вьющаяся шерсть и огромные уши. Ее нашли в подъезде рядом с упаковкой недоеденных роллов, как она там оказалась — никто не знал. Кучерявая любительница морепродуктов была в ярости, за что и получила свое прозвище. Как рассказывают зоозащитники, после стерилизации она стала более сговорчивой.

Кошечка ищет новый дом
Видео: организаторы «День хвоста»
«Знатоки на глаз определяют породу Мадам Кракен как „донской брашевый сфинкс“ или „корниш-рекс“. Но у Кракен нет родословной, поэтому она не подлежит дальнейшему разведению. Мы ее стерилизовали», — подчеркивают волонтеры.

Всего на акции будет 29 кошек и 7 собак. Их отдают по договору, для его заполнения нужен паспорт. Заранее посмотреть их фотографии и описания можно в группе в соцсети «ВКонтакте».

Животным из приютов можно будет принести вкусные и полезные подарки: влажные и сухие корма, лакомства, амуницию, ветпрепараты, дезсредства, переноски и даже клетки. А также будет возможность купить что-нибудь у мастеров хендмейда — все вырученные средства за авторские игрушки и бижутерию пойдут на подготовку животных к следующему «Дню Хвоста».

Ярмарка-раздача пройдет 22 июня с 12 до 18 в «летнике» ТК «РЕКА» (на улице со стороны набережной).

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